Fernando Alonso: "Sería feliz con dos o tres podios más"

Aston Martin comenzó la temporada de Fórmula 1 de manera sorprendente, consiguiendo cinco podios en las primeras seis carreras. No obstante, en los últimos Grandes Premios, las buenas sensaciones se esfumaron. En parte, por cómo afrontaron el último tramo antes del parón Red Bull, Mercedes, Ferrari y McLaren, los cuatro en mejor estado de forma que la escudería británica.

Fernando Alonso ha señalado este jueves en la rueda de prensa oficial del Gran Premio de Países Bajos que llega "con las pilas cargadas, he estado con la familia, en casa y gente para desconectar". Y añade: "Se necesitaba tras un julio muy cargado con cuatro carreras, y especialmente la gente del equipo".

La escudería británica incluirá en Holanda un nuevo 'pack' aerodinámico, el tercero con potencia tras los de Canadá y Silverstone. Sobre si esto puede hacer que se suba al podio de nuevo, el piloto de Aston Martin señala lo siguiente: "Eso espero", a pesar de que el equipo tiene como techo la zona de puntos.

"En realidad espero de estas novedades, tras las otras dos, que funcionen bien, que nos sigan dando la dirección de mejora del coche para estas carreras e incluso el año que viene", añade Fernando, dejando ver que todavía están mejorando el monoplaza que terminará de explotar la próxima temporada.

"No estaría decepcionado si ya no me subo más al podio, la pelea es dura ahora mismo, estamos cuatro equipos ahí peleando, y repetir los seis anteriores será complicado, pero estaría feliz si logro dos o tres más", asegura. "Acabar tercer el Mundial no sé, cada fin de semana cambia un poco el equilibrio, ahora está Mercedes arriba, según quien traiga mejoras. Nosotros debemos volver al nivel de las primeras carreras y veremos".

"Venimos de un arranque inesperado..."

"Venimos de un arranque ha sido inesperado por lo competitivos que hemos sido desde la primera carrera, lo fuertes que nos hemos encontrado, maximizando cada carrera para esos podios, en estrategia, equipo y no solo el coche", cuenta Alonso.

Y continúa diciendo: "Cuando hemos bajado un poco en las últimas, hemos seguido puntuando en todas, que es lo que queremos seguir haciendo en esta segunda parte, seguir compitiendo en la Champions hasta Abu Dabi, la última carrera, aunque será un desafío seguir igualados con los grandes equipos que siguen mejorando muy fuerte", asegura Fernando Alonso.

Fernando Alonso y Lance Stroll, fundamentales para el desarrollo del AMR23

Independientemente de lo que ocurra en Zandvoort, el balance de la temporada de Aston Martin es, por el momento, muy positivo.

Dan Fallows, director técnico de Aston Martin, considera que el equipo "ha ejecutado la temporada increíblemente bien hasta ahora y nuestros dos pilotos han pilotado muy bien. En Fernando, Lance tiene un compañero de equipo que es un piloto excepcional y que ha demostrado su capacidad desde el principio de esta temporada".