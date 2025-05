Fernando Alonso explota en plena carrera: "Soy el piloto más desafortunado del p*** mundo"

Por séptima carrera consecutiva, Fernando Alonso volvió a quedarse sin poder puntuar en uno de los peores inicios -en cuanto a puntaje y rendimiento se refiere- de toda su carrera en la Fórmula 1. Esta vez, fue más doloroso que nunca ya que salió en la mejor posición de parrilla (5º) desde el GP de China 2024 e incluso aguantó durante el principio 7/8 vueltas el trenecito de los McLaren antes de sufrir un doble varapalo que arruinó su carrera: un Virtual Safety Car que facilitó la parada de sus grandes rivales y un error estratégico de Aston Martin que le dejó completamente fuera de la lucha.

Salió 5º, llegó a ser 14º y terminó 11º a menos de un segundo del 10º

Para colmo, terminó 11º a menos de un segundo del décimo puesto (Tsunoda) tras la salida del Safety Car, acontecimiento que le dio la posibilidad de cambiar a unas gomas medias más nuevas con las que adelantó a Lawson, Gasly y Hülkenberg. No pudo así con el japonés, con el que llegó a estar prácticamente emparejado por el último punto de la carrera.

"Soy el piloto con menos suerte del p*** mundo"

El enfado y la desesperación del asturiano fue mayúsculo, y así lo hizo ver por radio a sus ingenieros con un mensaje llamativo y muy desalentador para los fans de Fernando: "Va ser una tortura, soy el piloto con menos suerte del p*** mundo", llegó a decir pasada la mitad de la carrera cuando la mayoría de pilotos le pasaban como un avión.

Otra carrera cruel

La carrera y el destino no le podían tener guardado un final más cruel a Fernando. Partió 5º tras la enorme clasificación de Aston Martin este sábado (Stroll 8º) donde la escudería confirmó sus mejoras, seguramente estaban fuera de posición y lo sabían -"Esperamos no perder muchas", dijo Alonso ayer- pero si ya tenían complicado sumar algún punto las circunstancias de carrera no pudieron perjudicar más al español y a su compañero.

El Virtual y el 'error' de Aston condenaron a Fernando

Fernando mantuvo la posición en la salida e incluso aguantó el trenecito de DRS de los McLaren durante 7/8 vueltas. Todo bien hasta que en la vuelta 12, Leclerc, Sainz, Piastri y compañía sorprendieron entrando en boxes demasiado pronto, en principio porque el medio degradaba muy rápido. En esa 'trampa' cayó Aston Martin, que le puso los duros a Fernando y ya cuando salió a pista le había hecho undercut Leclerc, mientras que Sainz le adelantó a las pocas vueltas con gomas más nuevas. No obstante, en la vuelta 29 todo se truncó aun más, Ocon provocó el VSC y los que no habían parado todavía (la mayoría) aprovecharon para reducir el tiempo en boxes y beneficiarse respecto a los que ya pararon antes (Alonso, Leclerc, Sainz, Piastri...). Aquí llegó el golpe de mala suerte, pero enseguida el error estratégico de Aston Martin, que pudiendo parar a sus pilotos una segunda vez y ahorrarse 10 segundos del segundo paso de boxes que iban a tener que hacer sí o sí Alonso y Stroll, decidieron mantenerles fuera...

Un buen stint final casi le da el primer punto...

Craso error, porque en la reanudación tanto Fernando como Lance eran los coches más lentos. Les pasó hasta el apuntador y en ese momento fue cuando el ovetense lanzó el mensaje por radio, aunque antes ya 'informó' a sus ingenieros de que... "Nuestra carrera ha terminado". Aun así, Antonelli puso algo de picante a la recta final tras provocar un Safety Car que se alargó y permitió que Alonso entrara en boxes para poner gomas frescas e intentar el milagro (de la 14º a la 10º). Lo rozó, adelantó a Lawson, Gasly y Hulkenberg pero no pudo con Tsunoda, que terminó unas décimas por delante. Stroll quedó mucho más lejos (15º) y Sainz, al menos, entró en los puntos (8º) pero también apuntaba mucho más alto.

El bicampeón del mundo terminó muy dolido tras ver como se esfumaban sus primeros puntos de la temporada, y ya son siete carreras más dos sprint sin poder entrar en el top 10. "No hemos podido tener más mala suerte, en 99 de cada 100 escenarios habríamos terminado P6 y P7 (Stroll)", dijo a DAZN tras acabar la carrera.

La carrera se la llevó Verstappen tras una conducción sublime y un toque de suerte que condenó a Piastri, el 'único' rival real que está teniendo el neerlandés este año.

