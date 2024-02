¿Cuándo correrá Fernando Alonso en los test de F1 en Bahréin?

Fernando Alonso es una de las principales voces autorizadas del paddock de la Fórmula 1 y ha querido aprovechar un año más para criticar duramente la corta pretemporada que tienen escuderías y pilotos antes de comenzar a competir por los primeros puntos del año.

"Es injusto que solo tengamos un día y medio cada piloto"

El de Aston Martin ha recalcado de nuevo la diferencia de días de test que tenían en el pasado comparados con los de ahora, el propio Fernando, al igual que el resto de pilotos, solo tendrá un día y medio para probar el nuevo monoplaza y aprender de este lo máximo posible: "Es injusto que sólo tengamos un día y medio para preparar un campeonato del mundo. No hay otro deporte en el mundo, con todo el dinero involucrado y con todo el marketing y las cosas buenas que decimos sobre la Fórmula 1 y estar cada vez más cerca de los aficionados, en el que eso suceda", aseguró el de Oviedo.

¿En qué sesión veremos a Alonso en los test de Bahréin?

El piloto de 42 años, además, ya sabe la sesión en la que se subirá al nuevo AM24, será en la matutina, aquella que se disputará de 8:00 a 12:00 de la mañana horario peninsular español durante dos de los tres días que duran los test de Bahréin: miércoles 21 y jueves 22, el viernes 23 de febrero cerrará con la de tarde de 13:00 a 17:00, Lance Stroll completará la vespertina miércoles y jueves y la matutina el viernes. En resumen, 12 horas para cada piloto, 24 en total. Algo totalmente insuficiente, y de ello ha querido seguir hablando el bicampeón del mundo de F1.

Un coche para dos pilotos durante los test...

"No puedo entender por qué no vamos a Bahréin para cuatro días, que podrían ser dos y dos para los pilotos. Si vas a tres, que no es par, que es un número impar, no puedes dividirlo entre los pilotos", además, recalcó que no le ve sentido a que tengan que usar solo un coche para los dos pilotos durante los tres días de los test, algo ilógico teniendo en cuenta que en algo más de una semana se correrá el primer Gran Premio de la temporada precisamente en el circuito de Sakhir (Bahréin): "No sé por qué no vamos con dos coches. Porque ya estamos en Bahréin y correremos la semana siguiente y están allí...", sentenció el de Aston Martin.

Ya podemos decir que en unas horas arrancará la próxima temporada de Fórmula 1, sin puntos todavía en juego pero con mucho que descubrir...

