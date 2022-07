Mohamed Katir: "Solo es el comienzo, ahora viene el Europeo y espero hacer disfrutar otra vez a España"

Mohamed Katir ha dado a España la segunda alegría en los Mundial de Atletismo que se celebran en Oregón. El atleta nacido en Marruecos se colgó un histórico bronce en la final del 1.500.

"Estoy muy bien, muy feliz por conseguir una medalla y más en un Campeonato del Mundo. Estoy muy orgulloso y espero que haya hecho disfrutar a mi país, a mi pueblo, a mi familia. Solo es el comienzo, ahora viene el Europeo y espero hacer disfrutar otra vez a España y traer otra medalla", indicó Katir tras la final.

Katir aseguró que en la carrera, desde el principio, se sentía fuerte.

"Por eso me quedé atrás. Guardaba fuerzas, sabía que muchos bajarían al final y que tendría opciones. Me empezaron a doler las piernas cuando quedaban 60 metros, pero no podía pararme ya", aseguró el atleta español.

"Al ver tres españoles en la línea de salida había mucha gente que no creía en nosotros. Había gente diciendo que ninguno traería ninguna medalla. Me gustaría decirles que esto es un bronce, no hace falta poner nada malo sino apoyar y disfrutar. No hacemos nada malo a nadie, solo sentir queridos a nuestros pueblos", concluyó un eufórico Katir.