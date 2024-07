La lista de los 100 mejores deportistas del siglo XXI, según ESPN: ¿Cuántos españoles hay?

La prestigiosa televisión estadounidense, ESPN, ha publicado este mes de julio su lista de los 100 mejores deportistas del siglo XXI, con hasta cinco españoles entre los 100 puestos.

El histórico y ya retirado nadador estadounidense, Michael Phelps, ha sido el elegido en el número 1 de la lista tras cosechar durante su carrera hasta 28 medallas olímpicas de las cuáles 23 son de oro. Serena Williams, 23 veces ganadora de Grand Slams, es la segunda, y Leo Messi, el tercero.

La lista, como no podía ser de otra manera, no ha estado exenta de polémica en el orden y en la aparición de ciertos deportistas. No obstante, hasta cinco españoles están en el top 100.

La lista completa de los 100 mejores deportistas del siglo XXI

Este es el orden de la lista de los 100 mejores deportistas del siglo XXI, según ESPN.

1. Michael Phelps, natación

2. Serena Williams, tenis

3. Lionel Messi, fútbol

4. LeBron James, baloncesto

5. Tom Brady, fútbol americano

6. Roger Federer, tenis

7. Simone Biles, gimnasia

8. Tiger Woods, golf

10. Kobe Bryant, baloncesto

11. Novak Djokovic, tenis

12. Rafael Nadal, tenis

13. Cristiano Ronaldo, fútbol

14. Stephen Curry, baloncesto

15. Katie Ledecky, natación

16. Tim Duncan, baloncesto

17. Shaquille O’Neal, baloncesto

18. Patrick Mahomes, fútbol americano

19. Lewis Hamilton, F1

20. Aaron Donald, fútbol americano

21. Diana Taurasi, baloncesto

22. Sidney Crosby, hockey

23. Kevin Garnett, baloncesto

24. Albert Pujols, béisbol

25. Floyd Mayweather, boxeo

26. Peyton Manning, fútbol americano

27. Randy Moss, fútbol americano

28. Nikola Jokic, baloncesto

29. Michael Schumacher, F1

30. Mike Trout, béisbol

31. Clayton Kershaw, béisbol

32. Marta, fútbol

33. Miguel Cabrera, béisbol

34. Tamika Catchings, baloncesto

35. Dwyane Wade, baloncesto

36. Maya Moore, baloncesto

37. Ichiro Suzuki, béisbol

38. Barry Bonds, béisbol

39. Kevin Durant, baloncesto

40. Justin Verlander, béisbol

41. Dirk Nowitzki, baloncesto

42. Giannis Antetokounmpo, baloncesto

43. Alex Rodríguez, béisbol

44. Mikaela Shiffrin, esquí

45. David Ortiz, béisbol

46. Max Scherzer, béisbol

47. Jimmie Johnson, NASCAR

48. Thierry Henry, fútbol

49. Aitana Bonmatí , fútbol

50. Zinedine Zidane, fútbol

51. Steve Nash, baloncesto

52. Adrián Beltré, béisbol

53. Derek Jeter, béisbol

54. Alex Ovechkin , hockey

55. Luka Modric, fútbol

56. Alexia Putellas, fútbol

57. Calvin Johnson, fútbol americano

58. JJ Watt, fútbol

59. Mariano Rivera, béisbol

60. Candace Parker, baloncesto

61. Ray Lewis, fútbol

62. Shohei Ohtani, béisbol

63. Allyson Felix, pista

64. Mia Hamm, fútbol

65. Kylian Mbappé, fútbol

66. Jon Jones, MMA

67. James Harden, baloncesto

68. Phil Mickelson, golfista

69. Jason Kidd, baloncesto

70. Andrés Iniesta, fútbol

71. Manny Pacquiao, boxeo

72. Shaun White, snowboard

73. Mookie Betts, béisbol

74. Lisa Leslie, baloncesto

75. Xavi Hernández, fútbol

76. Georges St-Pierre, MMA

77. Shelly-Ann Fraser Pryce, pista

78. Bernard Hopkins, boxeo

79. Bryce Harper, béisbol

80. Andy Murray, tenis

81. Sheryl Swoopes, baloncesto

82. Kohei Uchimura, gimnasia

83. Chris Paul, baloncesto

84. Lauren Jackson, baloncesto

85. Kawhi Leonard, baloncesto

86. Venus Williams, tenis

87. Ronaldo Nazario, fútbol

88. Roy Halladay, béisbol

89. Annika Sørenstam, golf

90. A'ja Wilson, baloncesto

91. Aaron Rodgers, fútbol americano

92. Pedro Martínez, béisbol

93. Rory McIlroy, golfista

94. Ronaldinho, fútbol

95. Zlatan Ibrahimović, fútbol

96. Darrelle Revis, fútbol americano

97. Virat Kohli, críquet

98. Connor McDavid, hockey

99. Ed Reed, fútbol americano

100. Charles Woodson, fútbol americano

