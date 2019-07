Manuel Bortuzzo es uno de los mejores ejemplos de superación de los últimos tiempos. En febrero de este mismo año, el nadador italiano recibió un disparo en plena calle. La mafia lo confundió con otra persona y le disparó en un brazo.

Los médicos confirmaban los peores presagios, Manuel no podría volver a hacer lo que más amaba, nadar. Pero seis meses después, el italiano ha demostrado que no hay nada imposible si se tiene fuerza de voluntad. Bortuzzo ha cumplido su sueño de volver a una piscina, algo que parecía imposible desde ese fatídico día de febrero.

Ahora Manuel cuenta su historia de superación, y lo difícil que fue para él superar el cambio de vida que le provocó el balazo recibido por error. "No recuerdo sus nombres, no lo sé, no me interesa saberlos... conocerlos más o menos no me va a poner de pie" asegura el italiano.

"El problema no es que se equivocaran de persona, es la base. En una fracción de segundo pasas de ver a una persona normal en moto a que te apunte con una pistola" reconoce Manuel Bortuzzo, cuya historia de superación ha emocionado al mundo del deporte.