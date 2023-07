Ilia Topuria, sobre su posible pelea contra el campeón de peso pluma de la UFC Volkanovski: "Le arrancarré la cabecita"

Desde la victoria de Ilia Topuria sobre Josh Emmet en Jacksoville, el hispano-georgiano no ha dejado de repetir que su deseo es pelear contra Alexander Volkanovski y poder luchar por el cinturón de peso pluma. Parece que ese momento puede llegar más pronto que tarde, puesto que Alexander 'The Great', tras vencer a Yair Rodríguez en Las Vegas este domingo, bajó eufórico del octógono y con el cinturón ajustado en su cuerpo, tuvo un cara a cara con el español que ha incendiado todavía más el asunto. Todo apunta a que puede ser uno de los enfrentamientos del año en la UFC.

Ambos intercambiaron palabras mientras se reían de forma amenazante. Posteriormente, Volkanovski confirmó después ante los medios que concedería al Matador su deseo. "Ilia Topuria está hablando demasiado, voy a ir también a por él, le voy a aplastar", aseguró.

En una entrevista con ESPN posterior al combate, 'El Matador' Topuria ofreció su opinión y habló del reto lanzado por Volkanovski, "Que se recupere si tiene alguna lesión y que en diciembre se presente. Y delante de todo el mundo, legalmente, le arrancaré la cabecita".

"Tengo que hacerme una cirugía en el brazo, la tengo que hacer cuanto antes, quiero pelear todavía este año. Quiero un título ligero", apuntó el australiano, que con su triunfo ante Rodríguez sumó su quinta defensa exitosa del título desde que se lo arrebató al estadounidense Max Holloway en 2019.

Respecto a la pelea de Volkanovski contra Yair, esto dijo Ilia: "Con todo el respeto del mundo, Yair se vio terrible, se vio como un trapo, fatal, no peleó. No me sorprendió porque nunca me gustó el estilo de Yair. Un tipo que ni siquiera hace falta que lo tires, se cae solo. Fue un trabajo fácil para Alex".

Hay que recordar que Topuria está invicto con un récord de 14 victorias. A pesar de que el español no tiene programada ninguna pelea por el momento, Ilia ha dejado varias veces claro que solo quiere una pelea contra Volkanovski, o por el contrario, un combate en España.