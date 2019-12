El grave error arbitral que le quitó el oro a España en la final del mundial de balonmano

Más información Las Guerreras caen ante Holanda en una final con gran polémica arbitral

Cuando tan solo quedaban seis segundos para la conclusión del partido, con empate en el marcador y la posibilidad de ganar un campeonato, las árbitras del encuentro decidieron señalar una pena de siete metros que no debería haberse señalado a favor del equipo holandés.

Las colegiadas interpretaron que el bloqueo de Ainhoa era una acción antirreglamentaria. Sin embargo, la repetición deja claro que la jugadora española no llega a entrar al área y, por tanto, no hay ninguna acción punible. No se debería haber señalado nada. El partido se iba a la prórroga, pero este grave error arbitral lo impidió.

Muchos son los mensajes que circulan por las redes sociales, tildando de "robo" la actuación de las árbitras, que impidieron que España siguiera luchando por el oro. Finalmente, y a pesar de no haber podido conseguir la victoria, las 'Guerreras' han dado una lección de balonmano, pero sobre todo una lección de equipo durante todo el campeonato.