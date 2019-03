Zubizarreta: "Luis Enrique tiene mucho más mérito del que se le atribuye, no es sólo la MSN"

El exdirector deportivo del FC Barcelona Andoni Zubizarreta afirmó que el actual técnico blaugrana, Luis Enrique Martínez, se merece "muchísimo más mérito" del que muchas veces se le atribuye y que el éxito del conjunto catalán no se debe sólo al trabajo de la 'MSN', mientras que cree que su salida del club se debió a la "política del fútbol".

"Yo creo que este es el Barça de Luis y este tiene mucho más mérito del que muchas veces se le atribuye, porque a veces parece que es la 'MSN' y ya está y no nos ponemos a mirar donde estábamos 18 meses atrás", dijo Zubizarreta en una entrevista concedida al programa 'Tu diràs' de RAC1 que recoge Europa Press.

Además, el exguardameta señaló que su salida del conjunto catalán estuvo relacionada a la "política del fútbol", que según él engloba "muchas cuestiones" que tienen que ver con el club como la junta directiva, medios de comunicación o el entorno. "Creo que la decisión estaba ahí, pero esa pregunta se la tendrías que hacer a quién tomó la decisión de que yo no tuviera en el Barça", apuntó.

Para 'Zubi', las declaraciones que realizó sobre la sanción que puso la FIFA al FC Barcelona por el fichaje de menores no tuvieron nada que ver en su despido. "Estoy seguro de que no. Sigo pensando que dije exclusivamente una obviedad, lo que pasa que se utilizó para ser llevada a otros campos", recalcó, después de que señalase tras la derrota en Anoeta que el presidente Josep María Bartomeu también tenía su parte de responsabilidad.

El exguardameta también señalo que quizá su salida también le interesaba a "muchos otros", porque el Barça es "mucho más grande que una junta directiva". "Igual le interesaba a mucha más gente que no estuviese. También reconozcamos todo lo que rodeaba, en aquel momento parecía que aquella plantilla no valía para nada y que aquel equipo iba al desastre", aseveró.

"En esos momentos de olas grandes hay una tendencia grande a saltar del barco. Mucha gente saltó del barco del Barça pensando que aquello iba a ser un tema complejo. Luego esa misma gente estuvo en la final (de la Liga de Campeones) de Berlín, en la rúa, se lo pasaron muy bien en la final de Copa...", añadió.

El de Vitoria rechazó una invitación por parte del FC Barcelona para que estuviese presente en la final de la 'Champions' de Berlín y declaró que para él era "difícil" porque le suponía una "contradicción". "Era orgullo de algo conseguido y dolor de no estar después de haber pilotado una transición muy compleja y situaciones muy difíciles. Me parecía que era una contradicción interna. Se lo agradecí, pero pensaba que me tocaba vivirla con los míos", subrayó.

"Sé que apostar por Tito dejó heridas y llagas"

Zubizarreta manifestó que cuando llegó al conjunto catalán afrontaba dos cuestiones que resolver, una de ellas la posible marcha de Pep Guardiola, ya que "todo el mundo daba por supuesto que de un momento a otro se iría".

"Yo decía que en ese proceso la mejor idea era que Tito (Vilanova) fuese el entrenador y continuásemos con el proyecto y sé que esta decisión ha dejado heridas y llagas. Luego lo de Tito nos dolió a todos, porque el fútbol nos da alegrías, pero no nos devuelve a la gente. Habríamos dado todos los títulos a cambio de que Tito siguiera aquí", recalcó.

Al ser cuestionado por los fichajes del alemán Marc-André ter Stegen y el chileno Claudio Bravo, el exjugador manifestó que en el club tenían pensado que Víctor Valdés "fuese, o que iba a ser, el portero del Barça hasta los 36/38 años", pero que este declinó la oferta de renovación y se les truncaron los planes.

"El día que le proponemos a Víctor renovar y dijo que no, algo que parecía que era una cuestión de base de repente cambia y tuvimos que empezar a mover otras opciones. Cuando vino Luis Enrique hablamos de que ya teníamos a Ter Stegen cerrado y llegamos a la conclusión de que necesitábamos otro portero más y el nombre que salió fue Claudio Bravo. A partir de que lo fichamos, es el entrenador quien decide quien juega", prosiguió.

Finalmente, 'Zubi' remarcó que no se arrepiente de nada de los cuatros años que ha sido el director deportivo del FC Barcelona y explicó que él "las decisiones que tomaba estaban relacionadas con los criterios del club y que, evidentemente, algunas han salido bien y otras no".

"Las cosas las haces en el momento que las tienes que hacer y se toman en función de lo que tú sientes, de lo que analizas y de los criterios que tienes", sentenció.