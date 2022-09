Zlatan Ibrahimovic se retira a un refugio en mitad del monte para recuperarse

El próximo 3 de octubre Zlatan Ibrahimovic cumplirá 41 años y el delantero sueco trabaja a tope para recuperarse tras pasar por el quirófano por una grave lesión en el tendón de Aquiles y la rodilla.

El delantero del Milan ha vuelto a dejar en shock a todo el mundo con su último vídeo publicado en su cuenta de Instagram. Y es que aparece montándose en un helicóptero que le traslada hasta una zona montañosa, aislada y en mitad de la nada.

Con música épica de la película Gladiator, Ibrahimovic aparece entrenando en una cabaña de madera e incluso se le puede ver durmiendo dentro de un saco de dormir. Además, en el vídeo se puede ver incluso cómo cocina con una olla y una hoguera en mitad de un monte.

El jugador sueco pasó por el quirófano el pasado mes de mayo, justo después de reconocer los graves problemas físicos con los que llevaba jugando en los últimos meses.

"Durante los últimos 6 meses he jugado sin ligamento cruzado anterior en mi rodilla izquierda. Mi rodilla ha estado hinchada durante 6 meses. Solo he podido entrenar con el equipo 10 veces en los últimos 6 meses. Me han puesto más de 20 inyecciones en 6 meses. He vaciado la rodilla una vez a la semana durante 6 meses. Analgésicos todos los días durante 6 meses. Casi no dormí durante 6 meses debido al dolor. Nunca había sufrido tanto dentro y fuera del campo", desveló Ibrahimovic en sus redes sociales.

Por el momento, el jugador sueco no tiene intención de retirarse del fútbol profesional y tiene contrato con el Milan hasta el próximo mes de junio.

Hace unos días el propio Ibra aseguraba en una entrevista a Gazzetta dello Sport que esperaba volver pronto a los terrenos de juego. El regreso del jugador sueco a los terrenos de juego podría producirse tras el Mundial de Qatar, siempre que se cumplan los plazos que los médicos le dieron antes de su operación.