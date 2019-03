Zidane firma hasta 2018 y no tendrá segundo entrenador

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, desveló este martes durante su presentación oficial como nuevo técnico madridista, que tiene un contrato de dos años y medio con el club blanco y que no tendrá segundo entrenador. Hasta hoy no se sabían los detalles del contrato del francés, que ya tenía uno firmado como preparador del filial: "Todavía no hemos hablado de eso. Tengo dos años y medio, pero no hemos hablado lo que lleva el contrato", confirmó.

Respecto a quién será su segundo entrenador, seguirá contando con su ayudante del filial, David Bettoni, que hoy trabajó junto a Zidane en su primer entrenamiento al frente de la primera plantilla del Real Madrid. "Hay personas que van a trabajar conmigo. Son personas que lo hicieron el año pasado con el Castilla. Son tres o cuatro personas que será el equipo de trabajo que voy a tener y nada más. No vamos a buscar un segundo entrenador", concluyó.