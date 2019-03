Zidane: "La BBC siempre hace su trabajo defensivo, pero sabemos que su principal tarea es atacar"

¿Hace falta refresco en la alineación tras el Clásico?

Voy a hacer cambios, pero nuestra idea es pensar en el partido de mañana. Es lo que nos toca. Estamos bien porque acabamos de ganar, pero antes del Clásico también ganábamos y hay que seguir esta línea. Sabemos que ahora hay otro partido dificíl y lo vamos a preparar bien.

Favorito para la Champions

Son todos favoritos, lo importante para nosotros ahora es saber que cada partido es importante, como si fueran finales. Aunque el fútbol funciona así, ganas un partido y te relajas y lo pagas caro. Estamos en buen momento, hay que estar siempre concentrados y los jugadores lo están. Es lo que me interesa, tener la concentración es de todos.

La victoria en el Clásico

No estoy pensando en eso. Ganar en el Camp Nou me puso muy contento para los jugadores, sobre todo. No es fácil ganar allí y tiene importancia por la moral. Pero ahora va a seguir siendo complicado.

La situación de James e Isco

Es una dificultad que tiene un entrenador. Me gustaría jugar con todos, con James e Isco, porque tienen mucha calidad y cuando no juegan, es complicado. He sido jugador, sé que todos quieren jugar pero al final siempre tengo que elegir y como siempre digo, somos 22 en la plantilla y hay que elegir siempre 11 al inicio y que luego entren otros. James o Isco van a tener protagonismo conmigo desde ahora al final de temporada.

¿Cómo convenció a la BBC para trabajar defensivamente en el Clásico?

Los tres están trabajando y bien. Claro que se puede pedir más o mucho más de que defiendan los tres. Pero yo creo que están haciendo su papel defensivo. Luego lo más importante para nosotros, y que sabemos todos, es que su papel es atacar. Pero cuando quieres ganar un partido dificíl, tienen su tarea defensiva, y lo están haciendo. Vamos a ganar haciendo el trabajo juntos. No puedes conseguir títulos sin trabajar todos juntos.

Wolfsburgo

Será un partido muy complicado, porque la Champions es muy importante para cada jugador. Dificultades vamos a tener, pero nosotros vamos a empezar nuestro juego y nuestro partido.

La temporada de Sergio Ramos

Sergio está cerca de su gran nivel, aunque él ha tenido muchas lesiones y no es fácil. En el Clásico siempre estás al límite porque es el partido que te exige el rival. Estoy muy contento con él, es el capitán y siempre va a ser importante en este equipo.

Casemiro

Es un jugador con personalidad, pero no solo yo, lo vio Ancelotti. Está haciendo su trabajo, todo lo que hace lo hace bien, quiere aprender siempre y para un entrenador es encantador. Cuando un jugador te pide siempre las cosas, es fenomenal.

Laterales

Los laterales son siempre importante en el fútbol. Cuando un partido está complicado, los laterales marcan la diferencia. Y nosotros tenemos mucha suerte de tener gente importante en esta posición. Muy contento del trabajo que hacen porque su tarea es defensiva, pero luego ofensivamente tenemos la suerte de tener jugadores que te dan un plus.

Dificultades del Wolfsburgo

Hay muchos jugadores que nos pueden crear dificultades, son jugadores que saben jugar y juegan rápidos arriba. Nos van a meter en dificultades, lo que más me interesa es lo que vamos a hacer nosotros.

¿Danilo titular?

Puede, igual que Carvajal, ya veremos mañana.