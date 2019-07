"Futbolísticamente sería un fichaje increíble. Lo veo difícil, pero hemos visto tantas cosas en el fútbol, como el fichaje mismo de Neymar por el PSG por 222 millones, que vamos a esperar. No hay discusión de que es uno de los mejores jugadores del mundo, pero vamos a ver lo que decide el Barça en estos momentos", dijo Xavi en declaraciones a #Vamos.

El verano del brasileño parece lleno de rumores, aunque en el Barcelona no parecen dispuestos a abrir la puerta al regreso de Neymar a pesar de su buena relación con el vestuario. Además, el dinero del cuadro culé de momento parece haber ido destinado a Griezmann. "Griezmann es un jugadorazo, un crack mundial, ha marcado las diferencias en el Atlético y en la selección francesa.

Todavía no es oficial, pero parece que va a recalar en el Barça y me parece un futbolista de mucho nivel. Valverde es el que va a encajar las piezas, pero si lo fichan es porque le han visto capaz de encajar", afirmó. Xavi se estrenará como entrenador en el Al Sadd de Catar, mientras la afición azulgrana le espera en el banquillo del Barça.

"La gente espera muchas cosas de mí pero lo veo positivo porque te ven capaz, pero todavía es pronto. Es una etapa que empieza de cero y vamos a ver cómo va. Lo vamos a intentar, vamos a intentar disfrutar también este comienzo", dijo. "Siempre he dicho, sería un objetivo y una ilusión entrenar al Barça, pero es muy pronto, no me siento preparado. El Al Sadd es una buena oportunidad para coger experiencia, para probarme a mí mismo", añadió.