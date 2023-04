Xavi: "No hemos competido, nos llevamos una derrota merecida"

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, no buscó excusas tras caer en Vallecas y admitió que sus jugadores no estuvieron "al nivel qque requería el partido". El técnico catalán reconoció que se va "enfadado y triste" por no provechar la ocasión de ampliar la ventaja con el Real Madrid a 14 puntos.

"Lo que me enfada es que no hemos competido como requería pero el sábado hay otro partido. Queremos ganar la Liga y prueba de ello es que tenemos una puntuación espectacular pero también nos damos cuenta que es difícil ganar en cualquier partido. Nos llevamos una derrota merecida", indicó Xavi.

"El Rayo es un gran equipo, técnicamente son muy buenos, pero no es excusa. No hemos estado al nivel que requería el partido. Hoy me enfado y estoy triste porque nos jugábamos estar a catorce puntos. No hay ninguna excusa. Hay que pensar en el Betis y pensar en lo siguiente", explicó el entrenador del Barça.

"No hemos hecho un buen partido. Sabíamos de la dificultad de este estadio pero no hemos tenido comodidad y no hemos acertado. Hemos tenido fe y coraje, pero el Rayo es justo vencedor", afirmó Xavi.

El entrenador del Barcelona avisó de que la Liga aun no está ganada y que aún deben remar para alzar el título.

"No está la Liga ganada, todo cuesta. Cada partido fuera es una guerra pero si miramos el global tenemos once puntos de ventaja y eso significa que hemos hecho bien los deberes. Aún así no podemos dormirnos. No podemos bajar la intensidad ni este ritmo competitivo que habíamos conseguido frente al Atlético", sentenció Xavi.

El camino del Barça hacia el título

El Barcelona recibe este sábado al Betis en el Camp Nou en la jornada 32 de LaLiga. Quedan siete jornadas para el final y el Barça cuenta con una ventaja de 11 puntos respecto al Real Madrid y de 13 frente al Atlético de Madrid. Tras jugar con el Betis, el equipo azulgrana recibirá Osasuna también en el Camp Nou, cuatro días antes de que el conjunto navarro dispute la final de Copa del Rey en el Estadio de la Cartuja.

En la jornada 34, el equipo de Xavi visitará al Espanyol en el derbi catalán, para luego recibir a la Real Sociedad en la jornada 35. En la antepenúltima fecha del campeonato, el Barça viajará a Valladolid, antes de disputar las dos últimas jornadas ante el Mallorca (Camp Nou) y Celta de Vigo (Balaídos).