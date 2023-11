Wayne Rooney, exfutbolista de United y Everton: "Bebía casi hasta desmayarme"

Wayne Rooney, leyenda del fútbol inglés y que anotó 313 en su carrera, ha confesado los problemas que tuvo con el alcohol durante su etapa como jugador y cómo tuvo que lidiar con ese problema durante años.

"Cuando tenía 20 años, pasaba un par de días en casa y no salía. Bebía casi hasta desmayarme. No quería estar rodeado de gente porque a veces te sientes avergonzado y otras veces sientes que les has decepcionado", admitió el exdelantero de Everton y Manchester United en el podcast de Rob Barrow, leyenda del rugby.

"No sabia de qué otra manera lidiar con eso, así que elegí el alcohol para superarlos. Había gente con quien podía hablar, pero decidí no hacerlo y traté de solucionarlo yo mismo", indica Rooney sobre sus problemas mentales.

El exdelantero inglés y actual entrenador del Birmingham City asegura que ahora habla sin miedo de los problemas que pueda atravesar.

"Cuando bebes alcohol y no tomas la ayuda y guía de otros, realmente puedes tocar fondo y yo estuve así durante algunos años. Afortunadamente ahora no tengo miedo de ir y hablar con la gente sobre algunos problemas que pueda tener", explica Wayne Rooney.

Wayne Rooney anotó 313 goles durante su carrera como futbolista, jugando en el Everton, Manchester United, DC United y Derby Country. También jugo hasta 120 partidos con la selección inglesa, anotando 53 tantos.

El exdelantero inglés conquistó todos los título durante su trayectoria en el Manchester United (2004-2017): cinco Premier League, tres Copas de la Liga, cuatro Community Shield, una FA Cup, una Champions, un Mundial de Clubes y una Europa League.