Valverde responde a Ter Stegen: "Si tenemos que resolver algo es dentro del vestuario, no fuera"

El técnico del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha comparecido ante los medios en la rueda de prensa previa al partido contra el Valladolid que jugarán este martes a las 21:15 horas. Valverde ha aprovechado la ocasión para contestar a Ter Stegen tras sus declaraciones en las que aseguraba que los jugadores tenían que hablar tras la mala actuación del equipo.

"Tuvimos la opción de resolver el partido y no lo hicimos, y al final tuvimos que defender. Con lo que dice Marc, los partidos se ven de muchas maneras y efectivamente tenemos si tenemos que resolver algo es dentro, no fuera", ha asegurado el técnico.

Valverde también ha hablado sobre la necesidad del equipo de sumar puntos y no quedarse atrás en la tabla tras no disputar el Clásico el pasado fin de semana por los sucesos en Cataluña. "Lo importante es plantearnos estos tres partidos como un todo. Intentar sacar los dos de LaLiga, porque el resto van sumando puntos y nosotros no hemos podido porque no hemos jugado", ha explicado.

Sobre el Valladolid y la Primera Ibedrola

Además, el entrenador del conjunto azulgrana ha asegurado que será un partido complicado ante el Valladolid, que tal y como ha afirmado "lleva una buena racha" y también se ha posicionado ante la huelga de las jugadoras de la Primera Iberdrola. Valverde ha expresado su apoyo a las jugadoras entendiendo con normalidad que quieran profesionalizarse del todo equiparándose con los equipos masculinos. "El apoyo del fútbol masculino al femenino siempre ha existido y lo está habiendo", ha sentenciado.