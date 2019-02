Valverde justifica los cambios: "No me arrepiento de haber dejado a Messi en casa"

"Para mí no es un marrón jugar la Copa Del Rey. Sé lo que supone. La gente no se da cuenta de eso hasta que la pierde. Reconozco y sé que el año pasado en Liga pagamos el esfuerzo de continuar en la Copa", dice Valverde tras la derrota por 2-0 ante el Sevilla en el Pizjuán.

Boateng, titular nada más llegar: "La titularidad de Boateng ha sido una decisión de riesgo, pero tenía que tomarla. Pensaba que lo mejor que él hiciera una hora de partido y Suárez media".

El entrenador del Barcelona fue preguntado por si se arrepentía de no haber convocado a Leo Messi: "No me arrepiento, es lo que tenía que hacer".

"Cuando cambias sabes que arriesgas. Si ganas es que has acertado y si pierdes es que no. Nuestra intención es seguir en esta competición", dice sobre las rotaciones.

Contento con De Jong

Sobre el fichaje de De Jong: "Es un fichaje ilusionante para el club, con perspectiva de futuro y presente. Sus éxitos serán los del club".

"Teníamos el partido controlado en el primer tiempo. En el segundo nos han apretado un poco más. Han conseguido un gran resultado. Nosotros a intentar darle la vuelta", reflexiona.

"Nos está faltando un poco de chispa arriba. Hay jugadores importantes arriba que no han jugado, pero no es ninguna excusa", dice sobre los delanteros.