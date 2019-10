Valverde, tras la exhibición de Messi ante el Valladolid: "Aún está en periodo de coger la forma"

Más información Leo Messi lidera la 'manita' de un Barça que vuelve al liderato de laLiga

Dos goles, dos asistencias, caños, regates... Leo Messi demostró ante al Valladolid que poco a poco va cogiendo la forma y dejando a trás las lesiones que le lastraron en el inicio de temporada.

Una exhibición que ya se ve como algo normal en Leo, pero que Valverde no dejó de elogiar en rueda de prensa.

"Ya se me acaban las palabra para definir lo que hace Messi en el campo. No sé que más se puede decir que no se haya dicho de él. Siempre sabes que aparecerá, sea el partido que sea. Aunque él todavía está en periodo de coger la forma. Messi tiene un talento que no es comparable con nadie. Siempre que toca la pelota, sabemos que va a pasar algo especial", indicó Valverde.

"Empezamos bien, pero nos fuimos al vestuario con una ventaja que tampoco era excesiva (2-1). Creo que hemos estado bien. Y ante una racha de tres partidos por semana es bueno haber empezado con una victoria", destacó el técnico del Barça.

Por último, Valverde habló sobre los cambios que introdujo en el once inicial ante el Valladolid: "puede ser justo e injusto con muchos jugadores que piensan que deberían jugar más. Los futbolistas se entrenan bien, luchan y tienen una buena actitud. Y hay jugadores que se merecen jugar más. Es así. Hoy ha habido cambios porque vienen muchos partidos".