Unai Emery: "No pensamos en el derbi contra el Betis"

El entrenador del Sevilla, Unai Emery, se ha mostrado categórico al aclarar que el equipo y él solo piensan en el partido que disputarán este sábado en el Sánchez Pizjuán ante el Sporting de Gijón, al que le dan "una gran importancia".

"Los sevillistas seguro que son conscientes de ello", ha añadido. "Es un rival que se asemeja al Eibar de la primera vuelta del año pasado -que empató en el Sánchez Pizjuán-. Es un equipo aguerrido, que compite al máximo. Nos pondrá las cosas difíciles. Mañana hay que poner el listón de la disputa, el de la exigencia muy alto y si nos quieren ganar tendrán que hacer mucho", ha apuntado el técnico guipuzcoano en la sala de prensa del estadio sevillista tras el entrenamiento.

No se piensa en el derbi andaluz

Emery, preguntado por si se piensa también ya en el derbi del siguiente sábado en el campo del Betis, ha destacado que no quiere "hacer de otra cosa que no sea del partido de mañana" y que "es una falta de respeto preguntas que no sean relativas al partido" porque "después de mañana no hay nada".

"Lo más importante es que los sevillistas estarán con su equipo. Es un partido, insisto, complicado porque ellos han perdido sus dos últimas salidas en los últimos minutos -ante el Celta y el Atlético de Madrid-", ha relatado. Emery ha afirmado que deben "aprovechar la inercia del equipo en casa" y que no pueden "perder esa fortaleza. El que no esté al cien por cien no puede estar" ante el Sporting.

La vuelta de los lesionados, "importante"

El preparador ha recordado que tienen "un déficit en la competición más importante y por eso los puntos son vitales" y también ha reconocido que "es importante que se incorporen lesionados para dar competitividad".

"Eso nos hará mejor. Mientras más dudas tenga yo, mejor para el equipo porque el rendimiento será mayor", ha argumentado el preparador del Sevilla, quien ha desvelado que la evolución del central francés Timotheé Kolodziejczak "es positiva para el partido de mañana" tras lesionarse el martes ante el Juventus italiano.