Victoria in extremis de Las Palmas ante el Betis gracias a un gol de Willian

Un gol del delantero brasileño Willian José en el tiempo de prolongación dio un respiro a una necesitada Unión Deportiva Las Palmas frente a un decepcionante Betis, que solo compitió en la segunda parte y recibió el castigo de la derrota en la última jugada del partido.

La salida impetuosa de los locales no tuvo premio, y no por falta de intentos, porque los amarillos llegaron con frecuencia y peligro especialmente por el flanco izquierdo, en donde Piccini y Joaquín tuvieron dificultades con las incorporaciones de Dani Castellano y la caída hacia esa zona de Jonathan Viera, Tana o Araujo. A ello contribuyó que el conjunto andaluz, muy contemplativo, apenas incomodara la salida de balón de los canarios, con escasa presión, y en cuanto Las Palmas hizo circular la pelota y la llevó a esa zona, comenzó a generar contantes desajustes en su rival.

Hasta ahí todo lo había hecho bien el cuadro local, pero le faltó lo más importante del fútbol, el gol. Adán rechazó un disparo a bocajarro de Jonathan Viera, al borde del área chica, en el minuto 4, y solo dos después, Araujo evidenció su divorcio con la portería contraria al disparar cruzado fuera tras un pase de Dani Castellano.

El delantero argentino tampoco encontró portería con otro tiro cruzado en el minuto 17, ante una despistada zaga bética que otorgaba muchas facilidades. El técnico bético Mel situó a Molina y Rubén Castro en punta para intentar sacar rendimiento del improvisado centro de la zaga amarilla, con jugadores no especialistas, pero no le dio resultado porque no exigieron ni a Hernán Santana, habitual centrocampista, ni a Garrido, lateral izquierdo.

El ariete, ex de Las Palmas, entró poco en juego, aunque primero intentó sorprender desde lejos al portero, sin éxito, en un error defensivo local, y en el 36 cabeceó un centro de Piccini y Varas desvió a córner, aunque el árbitro no concedió el tiro de esquina. Con la permuta en las bandas del Betis -Cejudo pasó a la derecha y Joaquín a la contraria-, Mel intentó tapar el agujero por donde entraba todo el caudal de fútbol local, y en el 44, Jonathan Viera volvió a recibir con comodidad dentro del área, pero su tiro al palo largo tuvo la puntería habitual.

El cuadro andaluz en segundo tiempo ofreció otra cara, al menos al nivel que se le debe exigir, porque comenzó a competir de igual a igual, no dio tantas facilidades y el partido comenzó a parecerse al que habían presagiado sus entrenadores. Sin embargo, los jugadores con más incidencia en el juego ofensivo de la Unión Deportiva fueron diluyéndose, mientras su rival crecía en el partido, y de hecho, fue Rubén Castro quien tuvo las mejores oportunidades con sendos remates, uno de volea y otro de cabeza, que no encontraron los tres palos.

Con los cambios realizados, Las Palmas echó el resto en los minutos finales y Nauzet Alemán, uno de los incorporados, casi sorprende con un disparo que pasó cerca del palo derecho de Adán. Cuando el choque languidecía y parecía condenado a un insulso empate sin goles, en la última jugada, Viera colgó el balón al área, donde otro de los sustitutos, el brasileño Willian José, intentó un disparo inicial, y su fallo se convirtió en un control de balón que finalizó con un gran tiro por alto, castigando el partido ramplón de los andaluces.