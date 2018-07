Simeone: "Hay que felicitar a la Real Sociedad, hizo un partido muy bueno"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, declaró, al término del encuentro de Liga en el que su equipo cayó (3-0) ante la Real Sociedad, que "hay que felicitar" al conjunto donostiarra ya que hizo un partido "muy bueno" y ganó, según el argentino, "con justicia".

"Creo que el partido ante el Villarreal fue mucho más parejo que este al igual que contra el Real Madrid. En el partido en Lisboa ante el Sporting el primer tiempo fue malo y el segundo fue bueno. Hoy no hicimos un buen primer tiempo, en el segundo mejoramos en el arranque pero no tuvimos la regularidad para acercarnos en el marcador. Hay que felicitar a la Real Sociedad porque hicieron un partido muy bueno y ganaron con justicia", afirmó en rueda de prensa.

La ocasión de Gameiro

El técnico no se escondió tras encajar este jueves un resultado abultado. "Cuando ganamos otorgo todos los méritos a mi equipo y cuando nos toca perder hago lo mismo. La Real encontró todos los caminos que intentó buscar y nos hizo daño", indicó, tras la derrota en Anoeta en la jornada 33 de LaLiga.

Simeone también habló sobre las acciones polémicas, como una protagonizada por Kevin Gameiro, al que se le señaló un fuera de juego muy justo cuando se quedaba solo frente a Gerónimo Rulli. "El partido hubiese cambiado en la situación de Gameiro cuando se presentó solo ante el portero en el mano a mano. Cobraron un fuera de juego que no era. La mano de Fernando Torres no sé si era mano o no pero son detalles y hoy no estuvimos finos", explicó.

El preparador rojiblanco insistió en que esa acción pudo cambiar el destino del choque. "En esas situaciones el juez de línea estaba muy bien posicionado para verlo pero no la vio desgraciadamente para nosotros. Era muy clara, partió desde atrás y hasta los de la tribuna vieron que no era fuera de juego", sentenció.