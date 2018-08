David Silva anuncia su retirada de la Selección: "Me voy feliz por todo lo conseguido"

David Silva, internacional en 125 partidos con la selección española, ha anunciado su adiós del combinado nacional a través de una carta. El canario, que marcó 35 goles con la camiseta de la Selección, suma un Mundial y dos Eurocopas, siendo una de las piezas clave en el juego de España.

En su carta, Silva afirma sentirse "feliz" y "orgulloso" por lo vivido, acordándose de "la figura de Luis Aragonés". Además, agradece a técnicos, compañeros y empleados de la Federación Española de Fútbol, a los que dedica unas palabras de gratitud.

"La selección me lo ha dado todo y me ha permitido crecer como jugador y como persona. Me voy orgulloso después de haber disputado 125 partidos y haber marcado 35 goles con la absoluta a lo largo de una etapa de doce años donde pudimos levantar la Copa del Mundo y dos Eurocopas", escribe el jugador del Manchester City.

Por último, Silva cierra su carta con un "¡gracias, suerte y hasta siempre!".