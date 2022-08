Riqui Puig lanza un dardo al Barça: "En el último tramo, no me trataron como me gustaría"

Riqui Puig ya ha sido presentado como nuevo jugador de Los Ángeles Galaxy. El joven futbolista no contaba para Xavi Hernández y disputó pocos minutos la pasada temporada, incluso cuando el técnico no tenía alternativas en su posición. Ahora, recién presentado en la MLS, la lanzado un dardo a su ya exequipo.

La salida de Puig era una de las más claras del Barça, pero lo que sorprendió fue su destino. El futbolista puso rumbo a la MLS con solo 22 años, liga a la que suelen ir a parar las grandes estrellas europeas para afrontar el final de su carrera.

Durante su presentación, Puig ha explicado qué le llevó a fichar por los Galaxy: "Me transmitieron lo que necesitaba, cariño y confianza". Según ha contado, tras hablar con ellos, tardó dos días en tomar la decisión y se ha mostrado agradecido por el recibimiento.

Además, el jugador ya tiene permiso para debutar: "Ha sido un inicio difícil porque la visa se ha retrasado un poco. Pero el viernes ya estoy preparado. Agradezco a los compañeros por cómo me han recibido. Estoy con muchas ganas, me siento como en casa".

De hecho, Puig ha destacado que hay "mucho nivel y mucha competencia". Además, lo dejó claro: "Creo que es una liga que puede llegar a ser una de las mejores del mundo. Lo tiene todo para triunfar. De ahora en adelante van a venir más jóvenes que van a elevar el nivel".

Dardo al Barça

La pasada campaña, Xavi ya lanzó algún toque de atención público al jugador. Ahora, ha sido Riqui Puig quien ha lanzado otro a su exentrenador en una entrevista en 'Fox Sports'. Aunque le ha dado las gracias al Barça, el jugador ha trasmitido que en el último tramo de su vida en Barcelona "no fue como me gustaría o no me trataron como me gustaría. Es algo que se puede olvidar y no pasa nada".

También ha explicado que le "dolió muchísimo" que sus compañeros fueran a Los Ángeles durante la gira americana, mientras él se quedó en Barcelona. Una decisión que, ha señalado, no comparte.