El primer Clásico de la Liga, Real Madrid-Barcelona, se jugará el sábado 21 de noviembre a las 20:30 horas en el Santiago de Bernabéu, ha anunciado el máximo responsable de Mediapro, Jaume Roures.

"Cuando Telefónica escoge el partida lo hace a las 20:30 horas. No me imagino que no lo escoja así", ha señalado el presidente de Mediapro en una radio española.