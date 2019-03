Rakitic: "El resto de partidos seré un sevillista más, el martes no"

"De sevillista, sinceramente tengo mucho, y lo seré en el resto de partidos, pero no en éste. Sé dónde estoy y voy a trabajar lo mejor posible para el club, mis compañeros y la afición", ha declarado tras el entrenamiento.

Rakitic cree que "no hay nada más bonito que empezar la temporada con un título" y ha asegurado que el equipo "está con muchas ganas, mucha ilusión y trabajando muy fuerte" para hacer "un gran partido" el próximo martes.

"El hambre que tenemos es impresionante", ha apostillado. El Barça se juega el primer título del curso estando aun en pretemporada, pero el croata no quiere que eso pueda servir de excusa: "La fecha es la que es y no la podemos cambiar. Ningún equipo puede estar al cien por cien ahora, pero nos jugamos el primer título de la temporada y excusas pocas. Tenemos ilusión por conseguir el sextete".

Con Neymar y Messi, "más fuertes"

Además, con Neymar y Messi participando en la dinámica de grupo desde hace días, Rakitic tiene claro que el equipo es "más fuerte", sobre todo si el argentino vuelve de las vacaciones al nivel que lo ha hecho.

"Leo es el mejor jugador de la historia del fútbol. Así que, si esta bien, contento y fino, mucho mejor para nosotros", ha comentado al respecto. En su segunda temporada como azulgrana, Rakitic parece haber asumido más galones en el equipo. En el Trofeo Joan Gamper, ante el Roma, fue designado mejor jugador del partido, y cerró la cuenta con un golazo desde fuera del área.

"Esa es una de mis virtudes. Cuando tengo la posibilidad, me gusta probar desde fuera y, cuando veo que entra, como el otro día, aun cojo cada vez mas confianza y seguridad", ha indicado. Respecto al liderazgo que empieza a ejercer en el equipo azulgrana, Ivan Rakitic ha dejado claro que es un don natural. "Yo intento ser como soy y me gusta coger esa responsabilidad. Vengo también de un equipo como el Sevilla, en el que fui capitán, y en la selección también soy el segundo o el tercer capitán. Aquí también noto la confianza de mis compañeros y me gusta tener esa responsabilidad sobre mi espalda", ha concluido.