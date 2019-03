Piqué: "El planteamiento del Espanyol fue de mucha dureza; esperemos que la vuelta sea divertida"

El central barcelonista Gerard Piqué, autor de uno de los cuatro goles que le ha marcado hoy el Barça al Espanyol (4-1), ha lamentado que el equipo españolista se haya marchado del Camp Nou aún con opciones para la vuelta. "Han salido vivos, entre comillas, pero ha sido un buen resultado", ha señalado a la finalización del partido en las entrevistas televisivas, aún en el césped. Acerca de las dos expulsiones del Espanyol, que acabó con nueve, el central azulgrana ha argumentado que hay árbitros "que te dejan, como en el partido de Liga (contra el Espanyol el pasado sábado) y otros que no dejan, como el de hoy".

"Esto no puede ser fútbol americano. Se trata de un deporte en el que te pasas la pelota", ha añadido el jugador del Barcelona, para censurar lo que cree que ha sido juego duro por parte del Espanyol, aunque entiende que esta "es su forma de jugar", además de señalar que los españolista "van al límite".

Piqué ha criticado a la afición del Espanyol, porque el pasado sábado no llenó el estadio de Cornellà-El Prat en el derbi liguero. "Dicen que son una maravillosa minoría (es uno de los eslóganes que promociona el Espanyol), pero espero que llenen el campo porque el otro día no estaba lleno", ha señalado. Finalmente, ha asegurado que al Barça se le ha puesto más fácil el partido tras las dos expulsiones del Espanyol, pero que el 4-1 no es definitivo "porque puede pasar cualquier cosa".

"Aquí tenemos un 4-0 del Getafe, cuando habíamos ganado en la ida 5-2", recordó. Por su parte, el capitán españolista Javi López ha denunciado "una campaña mediática" contra su equipo y que se les ha "faltado el respeto". "Se nos ha llamado violentos", destacó.

En cuanto a la vuelta, el próximo miércoles en casa del Espanyol, Piqué presagió lo que les espera tras los últimos dos encuentros ante los 'pericos'. "Puede pasar cualquier cosa, con dos menos y 4-1 teníamos que haber conseguido el quinto quedando cinco minutos", indicó.

"Será intensa, será emocionante y esperemos que el ambiente sea divertido para poder jugar al fútbol", indicó, antes de despedirse con elogios hacia los debutantes Arda Turan y Aleix Vidal. "Les he visto muy bien, después de estar sin competir. Serán dos jugadores importantes con calidad y que van a aportar mucho", finalizó.