Pep Guardiola: "Hemos jugado con el dolor de llevar todo un año la eliminación del año pasado"

El Manchester City arrolló anoche (4-0) al Real Madrid pare meterse en la final de la Champions League y Pep Guardiola admitió que la eliminación del año pasado fue gasolina para los suyos en la semifinal de este año ante el equipo de Ancelotti.

"Siempre esperas hacerlo bien, pero no (esperaba la superioridad). Hemos jugado con el dolor en el estómago de llevar todo un año la eliminación del año pasado y hoy lo hemos sacado todo. Hemos tenido una energía fantástica. Hemos atacado muy bien por dentro y hemos sacado eso. Estos partidos hay que jugarlos con una gran intensidad", reconoció Guardiola.

"Esto es lo máximo, hacer un partidazo contra el Real Madrid en las semifinales de la Champions. Yo quería este sorteo, porque fue tan duro lo del año pasado que teníamos toda la energía ahí... Porque se dijo que estos jugadores no valían, que no tenían carácter.... El nivel de este equipo es increíble, porque hemos ganado tres Premiers seguidas, dos semifinales, una final... Tengo la sensación de que hemos jugado con el dolor en el estómago por lo que nos pasó... Kroos, uno de los mejores jugadores que he visto, dijo que merecieron perder en la ida del año pasado por 10-1, y si lo dijo es porque jugamos muy bien. Teníamos ese dolor en el estómago y lo hemos aprovechado, porque el deporte siempre te da una segunda oportunidad, siempre te da revancha", explicó el entrenador catalán.

"Yo soy culé y el Barça perdió tres finales antes de ganarla"

Pep Guardiola confesó que no vio el partido sentenciado hasta los últimos minutos, temiendo la épica desde las paradas de Courtois.

"Lo que hizo el año pasado. El Balón de Oro se lo dieron a Benzema pero si se lo hubieran dando a Courtois también hubiese sido merecido. Con el 3-0 sí, pero con 2-0 en la segunda parte nos hemos precipitado mucho. Nos hemos acelerado, cuando teníamos que hundirles y girarles. Es normal", admitió Pep Guardiola.

"No tengo las expectativas tan altas como para querer ganar la Champions cada año... Si pensáis que voy a pensar que Carlo es un mal entrenador o que el Madrid es un mal equipo, pues es cosa vuestra. Cuando se dice que hemos fracasado por no ganar la Champions se está diciendo que el rival no tiene nivel... No se puede ganar siempre y lo importante es intentarlo. Y algún día toca. Y si llegamos a la final, pues algún año la ganaremos. Yo soy culé, todos lo sabéis, y el Barça perdió tres finales antes de ganarla. Lo importante es estar ahí...", indicó Guardiola.

"El fútbol es así. Hace un año, Mendy la saca sobre la línea y Courtois despeja con los tacos. Y este año, el Madrid tuvo 15 minutos que nos superó claramente y que si se pone 2-0, ¡remóntales en el Bernabéu! Sacamos un resultado cojonudo con el empate, como ellos lo hicieron hace un año", afirmó Pep.

Por otro lado, el técnico catalán subrayó el año de Rodri, clave en el centro del campo y en la histórica temporada que está firmando el Manchester City.

"A Rodri qué año, sin él no estaríamos aquí. Todo el mundo habla de Haaland, pero sin Rodri hubiese sido imposible. La continuidad que ha tenido, se ha convertido en el mejor mediocentro que tenemos. Todo el año, hoy ha estado imperial. Después del partido que hemos hecho contra el Real Madrid sabemos la gente lo que va a decir", analizó Guardiola.

Por último, Peo Guardiola habló sobre la final y el rival, el Inter de Milán.

"Un equipo italiano es un equipo italiano. No hay cosa mejor para un equipo italiano que no le den de favorito. Habrá que correr mucho", avisó Pep.