El 'once' que se podría formar con los 90 millones del fichaje de Higuaín

La publicación 'France Football' ha elaborado un once completo que se podría formar con los 90 millones de euros que costó el traspaso de Gonzalo Higuaín del Napoli a la Juventus de Turín. En este once encontramos a Zlatan Ibrahimovic como estrella del equipo, además de otros jugadores que también han pasado por la liga española como Dani Alves y Ever Banega. Junto a estos tres jugadores, también está Hatem Ben Arfa, ya que todos llegaron libres a sus equipos actuales.

25 millones en defensa

El puesto bajo palos se lo adjudican al internacional francés Mandanda, que fichó por el Crystal Palace por 2 millones de euros. El ex jugador del Marsella es una apuesta segura para su puesto. Su defensa sería una mezcla de juventud y experiencia.

La pareja de centrales de la línea de defensa la formarían Emmanuel Mammana, que costó 8 millones de euros al Lyon, procedente del River Plate, y Mehdi Benatia, que llegó a la Juventus por 3 millones con opción de compra de 17 millones. El lateral Dani Alves, también bianconero, llegó gratis a la 'Juve' procedente del Barcelona, mientras que Raphaël Guerreiro, transferido desde el Lorient al Borussia Dortmund por 12 millones de euros, completaría la retaguardia.

50 para el centro del campo

N'Golo Kanté, centrocampista de la selección de Francia, sería el jugador más caro del equipo, ya que su traspaso del Leicester al Chelsea costó 35 millones de euros. Se asociaría con Nampalys Mendy, que viene del Niza reclutado por el campeón de la Premier League por 15 millones para reemplazar a Kanté. Por último, Ever Banega llegó libre del Sevilla para jugar en el Inter de Milán.

15 en la línea de ataque

En el lado derecho, Hatem Ben Arfa sería la elección correcta según la publicación francesa, ya que se incorporará al PSG sin coste alguno, después de finalizar su contrato con el Niza. En el lado izquierdo, tendríamos a Ousmane Dembele, por el que el Borussia Dortmund pagó 15 millones al Rennes, una 'ganga' teniendo en cuenta su juventud y su preparación espectacular. Y para terminar, como delantero centro estaría Zlatan Ibrahimovic. Tras las noticias que lo colocaban en la Major League Soccer después de dejar el PSG, el gigante sueco ha optado por permanecer en Europa al marcharse libre al Manchester United.