Neymar: "No ha sido mi mejor temporada"

El jugador del FC Barcelona Neymar ha reconocido que la temporada 2015/16 no está siendo su "mejor" campaña si bien, a nivel colectivo, está contento por haber ganado la Liga BBVA y de luchar este domingo por una Copa del Rey que les permitirá firmar un doblete, si bien no poder luchar por la 'Champions' "duele".

"Esta no ha sido mi mejor temporada. Siempre quiere mejorar mis estadísticas. Quiero ser mejor cada día", comentó un Neymar que ha marcado hasta el momento 30 goles entre todas las competiciones, una cifra inferior a la registrada la temporada anterior, cuando anotó 38 tantos en la consecución del triplete de la Liga, Copa del Rey y Liga de Campeones.

Dolido por no estar en la final de Champions

En declaraciones a 'Globoesporte' antes de la final de la Copa del Rey que jugarán contra el Sevilla FC este domingo en el Vicente Calderón, el brasileño aseguró que quieren ese doblete. "Estamos todos súper motivados. Siempre queremos ganar títulos y ahora estamos ante otra final. Ya hemos ganado un título y esta semana tenemos la oportunidad de lograr un segundo", manifestó.

Pese a esa opción de título, no escondió que "duele" no poder luchar por revalidar la Champions. "Es doloroso no estar en la final de la Champions, y más sabiendo que podíamos. Son cosas que pasan y que tenemos que aceptar. La próxima temporada volveremos a luchar por ella", aseguró.

"La presencia de dos equipos de la Liga en la final demuestra cómo de bien lo ha hecho el Barça para ganar la Liga BBVA. Felicito a Real Madrid y Atlético de Madrid por llegar a la final. Esto prueba que la liga española es muy difícil", comentó sobre la presencia española en la lucha por la Liga de Campeones en Milán el próximo 28 de mayo.

"Al final, tuvimos nuestro premio"

Quizá por ello, el sudamericano cree que no se debe infravalorar el título de Liga, el sexto del Barça en los ocho últimos años. "Le tenemos que dar más valor a este título de Liga que hemos conseguido. Estoy orgulloso de la Liga que hemos hecho", añadió el internacional brasileño.

"Tengo que felicitar a mis compañeros por el trabajo duro. Hemos tenido que sudar mucho para ganar la Liga, que ha sido muy complicada. Pero al final tuvimos nuestro premio", celebró en este sentido.