Muere Miguel Ledo, futbolista y capitán del SD Logroñés, a los 34 años: "No nos salen más palabras"

El mundo del fútbol está consternado tras el fallecimiento de un jugador mítico del SD Logroñés. Miguel Ledo, futbolista y eterno capitán del equipo riojano, ha muerto a lo 34 años tras no poder superar una enfermedad con la que llevaba lidiando varios meses.

"No nos salen más palabras... disculpad"

"No queremos recordarle de otra forma que no sea con la elástica blanquirroja y su brazalete. Descansa en paz, eterno capitán. No nos salen más palabras... disculpad", comunicó el SD Logroñés este lunes 4 de noviembre.

Al anuncio del conjunto rojiblanco también se han unido decenas de grandes equipos del fútbol español como el RC Deportivo: "Trasladamos nuestro pésame y mandamos el cariño del deportivismo a toda la familia de la SD Logroñés tras esta dura pérdida, DEP", "Nuestras condolencias y palabras de ánimo para los familiares y seres queridos de Miguel y para todas las personas de vuestro club", dijeron el Deportivo y el Sporting de Gijón respectivamente.

El futbolista de 34 años estuvo 13 temporadas en la SD Logroñés, desde 2009 hasta 2022, siendo el jugador con más partidos en la historia del club: 290 encuentros. También llevó el equipo desde Regional Preferente hasta la Primera RFEF.

Además, el Haro Deportivo, equipo en el que también militó recientemente Miguel, lamentó su pérdida y dio más detalles de la enfermedad que sufría: "Lamentamos comunicar el fallecimiento de Miguel Ledo. Grandísimo deportista, persona y compañero. Estuvo entrenando con nosotros de septiembre a diciembre del 2023 antes de sufrir una recaída de su enfermedad. Un abrazo muy fuerte a su familia y amigos".

Otro exjugador de 34 años murió en octubre

Desgraciadamente, el SD Logroñés perdió recientemente a otro exjugador, Gonzalo Gómez, portero de 34 años, que murió a mitad de octubre debido a una grave enfermedad que arrastraba desde hace tiempo. El futbolista llevaba varios días ingresado en el hospital en estado crítico después de que empeorara su situación en las últimas semanas. Por una cuestión de privacidad e intimidad no se conoció la causa exacta del fallecimiento.

"El fútbol riojano está de luto tras el fallecimiento a los 34 años del guardameta Gonzalo Gómez. Transmitimos nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos de Gonzalo y a todas las familias futbolísticas en las que desarrolló su carrera", informó la Federación Riojana de Fútbol.

En los últimos días también pudimos conocer el fallecimiento de José Castillejo de 28 años, canterano del Valencia y ex del Eldense, por la terrible DANA que ha azotado a la Comunidad Valenciana.

