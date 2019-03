Monchi: "Prometer títulos no es mi estilo, pero el Sevilla va a crecer en todos los aspectos"

Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, ha comparecido ante los medios tras hacerse oficial su vuelta como director deportivo de la entidad hispalense. Monchi comenzará a trabajar a partir del próximo mes de abril.

"Hay mucha gente fuera del Sevilla que me han dicho que me equivoco en la decisión, que me recuerda que nunca segundas partes fueron buenas... Pero todo eso lo sé, lo he valorado y he decidido estar aquí. Vamos a pensar que la segunda parte sea mejor que la primera", indicó Monchi.

"Es un contrato indefinido, sin duración definida. La última vez duré 18 años, no sé si serán otros 18 años pero tengo la ilusión de estar el máximo tiempo posible", explicó Monchi.

El nuevo director depoertivo del Sevilla se mostró ambicioso en su vuelta.

"El Sevilla es un club que ya se ha instalado en la élite y el límite tiene que ser ambicioso, ahí es más fácil llegar a los objetivos. Nuestro objetivo primero es consolidar al club en la élite y ser vanguardista en muchas cosas que hoy todavía no están instaladas en el fútbol", aseguró Monchi.

Por último, el de San Fernando, que regresa a Sevilla tras us experiencia en la Roma, que no es imposible mejorar su primera etapa en Nervión.

"Imposible no es nada. El techo del Sevilla no tiene por qué estar todavía cercano. Hoy hay una igualdad mucho más grande en el fútbol español, pero aspiro a pegar otro salto para poder seguir creciendo y marcar otra vez diferencias, sabiendo que no es fácil. Prometer títulos no es mi estilo, pero el Sevilla va a crecer en todos los aspectos", afirmó Monchi.