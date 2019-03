Mendes: "Mourinho no deja de ser el mejor entrenador del mundo por irse del Chelsea"

El agente portugués Jorge Mendes salió este jueves en defensa de uno de sus clientes, José Mourinho, y destacó que los logros conseguidos durante su carrera no se verán ensombrecidos por su marcha del Chelsea. "José Mourinho no deja de ser quien es y no deja de ser el mejor entrenador del mundo por salir ahora del Chelsea", aseguró en declaraciones publicadas por la edición web del periódico luso "A Bola".

El club inglés decidió este jueves rescindir "de mutuo acuerdo" el contrato del técnico portugués siete meses después de haber conquistado la Premier la pasada campaña. Los "blues" han perdido nueve de los 16 primeros partidos ligueros esta temporada y ni siquiera su clasificación para octavos de la Liga de Campeones fue suficiente para evitar la destitución de Mourinho. Su representante -el mismo de estrellas del fútbol como Cristiano Ronaldo- insistió en que la carrera del entrenador luso es "asombrosa" y que "habla por sí misma".

"Cuando Mourinho dejó el Chelsea por primera vez, aceptó un tremendo desafió e hizo lo que nadie creía que pudiese hacer, que fue llegar al Inter de Milán y conducirlo a ganar la Liga de Campeones, el campeonato italiano y la Copa, algo verdaderamente notable", recordó. Además, Mendes también rememoró su paso por el Real Madrid (2010-2013), tres temporadas en las que consiguió "una histórica victoria en la Liga española batiendo todos los récords posibles ante un gran Barcelona, además de una Copa del Rey".