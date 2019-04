El Manchester United confirma que Solskjaer seguirá como entrenador tres años más

El Manchester United ha hecho público un comunicado en el que informan de la ampliación de contrato de Solskjaer como entrenador del primer equipo durante tres años más.

"Desde el primer día que llegué, me sentí como en casa en este club especial", dijo Solskjaer.

"Fue un honor ser un jugador del Manchester United y luego comenzar mi carrera como entrenador aquí. Los últimos meses han sido una experiencia fantástica y quiero agradecer a todos el trabajo que hemos realizado hasta ahora. Este es el trabajo que siempre soñé hacer y estoy más que emocionado de tener la oportunidad de liderar el club a largo plazo y, con suerte, brindar el éxito continuo que merecen nuestros increíbles fanáticos ", asegura en el comunicado.

Ole’s at the wheel! We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as #MUFC manager.