Luis Enrique: "No me gusta arriesgar con ningún jugador, imagínate con Messi"

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha confirmado que la sustitución de Leo Messi tras el descanso se debió a una sobrecarga muscular y ha defendido que lo mejor era "no arriesgar" con un jugador de la relevancia del argentino.

El técnico asturiano ha explicado que el rosarino, que ha sido sustituido por Arda Turan en el partido contra el Athletic Club de Bilbao (6-0), se someterá mañana a pruebas médicas para conocer el alcance de sus problemas físicos. "Mañana se le harán las pruebas. Ha sufrido una ligera sobrecarga y hemos preferido no arriesgar con un resultado de 2-0. No me gusta arriesgar con ningún jugador, imagínate con Leo Messi", ha defendido en la rueda de prensa posterior al partido disputado en el Camp Nou.

El técnico también ha confirmado que al lateral Jordi Alba, que ha dejado el terreno de juego en el minuto 69 aquejado también por unas molestias, también se le realizarán pruebas. Messi y Alba han sido los únicos puntos negros de la victoria azulgrana ante el Athletic Club de Bilbao que, según ha reconocido Luis Enrique, ha estado condicionado por la expulsión del guardameta Gorka Iraizoz en los primeros minutos del encuentro.

"En principio no tiene nada que ver el partido que esperábamos con lo que ha sucedido. La expulsión cambió totalmente el partido", ha reconocido el técnico azulgrana, quien, sin embargo, ha elogiado "el posicionamiento de sus jugadores para generar más ocasiones de gol".

La roja a Iraizoz, "un castigo excesivo"

Sobre la roja directa de Gorka Iraizoz, Luis Enrique ha reconocido que es un "castigo excesivo", si bien ha puntualizado que es una acción que el reglamento interpreta como roja directa. En cualquier caso, ha señalado que el partido de hoy no le servirá de referencia para afrontar la eliminatoria de los cuartos de final de Copa del Rey ante el equipo rojiblanco.

"El partido de hoy no sirve de nada. No voy a utilizar este partido para enseñar a los jugadores en qué cosas puede fallar el Athletic, porque el hecho de tener un hombre más te da demasiada ventaja", ha reconocido. Ante el Athletic, Luis Enrique ha dejado en el banquillo a Dani Alves, cuya suplencia no se debe, según ha puntualizado, a un "toque de atención".

"Alves es un jugador único. Me considero un fan por cómo compite. Gestiono los minutos para que los jugadores lleguen en las mejores condiciones en el último tramo de la temporada", ha señalado. En lugar del brasileño ha jugado Aleix Vidal, que ha recibido los elogios de su técnico. "Es un jugador de banda con una cantidad de poderío físico, para jugar de área a área sin descanso, con mucha solidez y con intensidad ofensiva", ha concluido.