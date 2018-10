Lopetegui: "¿Sorpresa ganar en el Camp Nou? No es ninguna sorpresa que ganemos en ningún campo"

Julen Lopetegui, entrenador del Real Madrid, aseguró que no sería ninguna sorpresa que ganaran este domingo en el Camp Nou.

"Acepto todo. No me molestaría para nada que dijerais que es una sorpresa que ganemos en el Camp Nou. Es más, me encantaría que mañana lo dijerais. No es ninguna sorpresa que ganemos en ningún campo, como no lo es que lo haga el Barcelona. Son grandes equipos", indicó Lopetegui.

Sobre si siente la presión, Lopetegui fue muy claro: "Tenemos un partido suficientemente atractivo como para pensar en ese tipo de historias que a vosotros os gustan mucho. Estamos centrados en llegar mañana con la mejor disposición posible.

Lopetegui también fue tajante al hablar sobre las informaciones aparecidas en la prensa sobre su futuro.

"Yo me concentro en mi trabajo de entrenador que es lo que puedo hacer para que mi equipo mejore. Lo que decís no me ayuda a ganar ni a mejorar a mi equipo, estamos intentando mejorar la eficacia en ambas áreas y preparar un partido muy exigente. Tengo un 100% de energías y no gasto ni un 0.0001 en contestar a esa pregunta", explicó Lopetegui.

"Dais por hecho que el Real Madrid está herido. Hemos hecho buenas cosas y trataremos de mejorar la eficacia. Nosotros estamos preparados, lo de si está herido el Madrid es cosa vuestra", apunto Lopetegui algo molesto.

Julen Lopetegui mostró su convicción de poder contar con el brasileño Marcelo en el clásico del Camp Nou, recuperado del fuerte golpe que recibió en su tobillo derecho en la Liga de Campeones, y no quiso desvelar nada sobre el once por el que apostará.

"Marcelo tuvo un golpe que luego le obligó a salir del campo, pero está bien", confirmó Lopetegui tratando la mejoría del brasileño desde el susto ante el Viktoria Plzen el pasado martes. "Ha entrenador con normalidad y pensamos que estará disponible para mañana", añadió antes de completar el último entrenamiento. Una de las dudas por despejar en el equipo titular de Julen Lopetegui será la presencia de Isco Alarcón o Marco Asensio. El técnico madridista no lo quiso hacer público.

"Isco ha salido un mes de periodo de inactividad, ha jugado dos partidos y ninguno completo. Mañana veremos cual es la alineación", manifestó.