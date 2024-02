RB Leipzig - Real Madrid: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de Champions, en directo

El Real Madrid inicia este martes en Leipzig (Alemania) el camino hacia la 'decimoquinta', una travesía cuya primera parada tendrá al RB Leipzig de Dani Olmo como amenaza. El rey de la Champions retoma su competición fetiche y lo hace tras asestar un golpe casi definitivo a LaLiga después de golear al Girona y descolgar a los de Míchel a cinco puntos más el golaverage. Aterriza el equipo de Ancelotti lanzado y, probablemente, en el mejor momento de la temporada.

Como si de un reloj suizo se tratara, el Real Madrid ha ajustado todos sus mecanismos justo antes de que suenen los acordes de la Champions League, esa competición donde el equipo blanco compite y gana como ninguno. La única noticia negativa para Ancelotti es la lesión en el tobillo de Jude Bellingham. El centrocampista alemán se pierde el partido de ida de los octavos de final ante el Leipzig y abre la puerta del once a un Brahim que ha crecido exponencialmente desde su regreso a Chamartín.

La nota positiva es la recuperación de Nacho, un refuerzo para una mermada línea defensiva. Courtois, Alaba y Militao siguen siendo baja, tampoco llega a tiempo Rüdiger. De esta forma, Aurélien Tchouaméni seguirá ejerciendo de central, solución de emergencia de Carletto, junto a Nacho. Los laterales están reservados para Carvajal y Mendy.

Posibles alineaciones de RB Leipzig y Real Madrid

Ancelotti está obligado a resolver varios interrogantes en su once inicial en el RB Arena de Leipzig. La primera en la portería, donde Andriy Lunin se ha asentado pero el técnico italiano ha mantenido el discurso de la rotación en competiciones. Debería ser el turno de Kepa Arrizabalaga pero el italiano no quiso confirmar si habrá o no cambio bajo los palos.

Toni Kroos estará al mando de las operaciones en el centro del campo, con Eduardo Camavinga y Fede Valverde como escuderos.

La otra duda es el nombre del jugador que ocupará el puesto de Jude Bellingham. El recambio natural es Brahim Díaz como mediapunta, pero Ancelotti estudia la opción de incluir a Joselu Mato como 9 puro. Planea un posible regreso al 4-3-3 como variante. Vinícius y Rodrygo son fijos en el ataque.

El RB Leipzig llega al partido en una fase en que los resultados no se le están dando y en la que ha terminado quedándose de momento fuera de los puestos de la Liga de Campeones en la 'Bundesliga'. En los últimos cuatro partidos el Leipzig ha logrado una sola victoria, un empate y dos derrotas, ante el Stuttgart (5-2) y Bayer Leverkusen (2-3).

Alineaciones probable RB Leipzig: Gulacsi; Henrichs, Klostermann, Orban, Raum; Seiwald, Schlager; Dani Olmo, Xavi Simón; Openda y Sesko.

Alineaciones probable Real Madrid: Kepa o Lunin; Carvajal, Tchouaméni, Nacho, Mendy; Camavinga, Kroos, Fede Valverde, Brahim; Vinícius y Rodrygo.

Horario y dónde ver el Leipzig - Real Madrid

El RB Leipzig - Real Madrid, partido de ida de los octavos de final de la Champions League 2023-24, se juega el martes 13 de febrero a las 21:00 horas (horario peninsular) en el Red Bull Arena. El partido de Champions se podrá seguir en directo en la web de Antena 3 Deportes, donde se podrá consultar la previa, los onces oficiales, la última hora y la crónica del Leipzig - Real Madrid.

