LaLiga denuncia ante Competición y Antiviolencia el gesto de Víctor Mollejo

LaLiga ha presentado un escrito de denuncia ante el Competición y Antiviolencia por el gesto que realizó Víctor Mollejo, jugador del Real Zaragoza, durante el partido ante el Cartagena. El futbolista se llevó la mano a sus genitales en la celebración de un gol. El organismo presidido por Javier Tebas señala que "en el minuto 90+1 de partido, el jugador visitante del Real Zaragoza, dorsal 20, D. Víctor Mollejo Carpintero, tras anotar el tercer gol de su equipo, y durante la celebración del mismo, se agarra sus genitales con ambas manos, para posteriormente nuevamente repetirlo con una de ellas, hecho este que se vio claramente por los espectadores que acudieron al encuentro, así como por los telespectadores a través de la retransmisión televisiva del partido".

LaLiga explica en su escrito de denuncia que el gesto de Mollejo "tuvo inmediatamente gran repercusión mediática a través de los medios de comunicación, quedando la misma reflejada en el informe que se adjunta a la presente denuncia".

Además, LaLiga apunta "que tras el partido y en el propio estadio, el jugador mostró su arrepentimiento manifestando públicamente que se había equivocado. Así figura en el citado informe que se acompaña".

Mollejo se disculpa y la sanción puede ir de 1 a 3 partidos

El propio Mollejo, en redes sociales, mostró su arrepentimiento tras el gesto realizado y se disculpo ante las personas "que se hayan sentido ofendidas".

"Pedir disculpas a todas esas personas que se hayan sentido ofendidas por esa celebración. Es un gesto que, evidentemente, no corresponde con la educación que yo tengo. Ahora en frío me arrepiento mucho y ojalá haberlo cambiado. No era nada significativo ni iba dirigido a nadie. No es excusa, pero no era nada significativo. Pedir disculpas a todas las personas que se hayan sentido ofendidas y decir que lo siento", indicó Mollejo.

El jugador del Zaragoza podría ser sancionado entre uno y tres partidos por ese gesto, teniendo en cuenta que no hay antecedentes y el jugador se disculpó. De esta forma, lo más probable es que el gesto sea considerado una una falta leve y que el castigo se sitúe en esa horquilla de partidos.