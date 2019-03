La NBA confirma las denuncias por acoso sexual en los Mavericks durante 20 años: "Era un nivel que rozaba lo psicópata..."

El consejero delegado de Dallas Mavericks, Terdema Ussery, junto a otros directivos, instauró una cultura del abuso a sus empleadas: "Era otro nivel, que rozaba lo psicópata...", contó una exempleada.

Ante millones de espectadores, el multimillonario dueño del equipo les pidió perdón por haber mirado a otro lado: "Lo siento, porque no lo vi, no me di cuenta...". Mark Cuban ha donado ahora diez millones de dólares a asociaciones de mujeres.

La NBA confirmó dichos abusos: "Su expresidente tuvo una conducta inadecuada hacia 15 empleadas, a quienes acosó con comentarios inapropiados y caricias no consentidas", reza el comunicado.