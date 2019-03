Klopp: "Contra el Sevilla, debemos ser atrevidos y valientes"

El entrenador del Liverpool inglés, el alemán Jürgen Klopp, dijo que este miércoles, en la final de la Europa League ante el Sevilla en Basilea, sus jugadores deben ser "atrevidos, valientes", y estar "muy concentrados". Klopp, en la conferencia de prensa oficial de la víspera del choque, en el estadio St. Jabob Park antes del entrenamiento de su equipo, ha dicho que sólo piensa en el rendimiento de sus jugadores y que "ganes o pierdas lo importante es rendir al máximo".

El alemán se ha acordado de la afición de su equipo, "que está convirtiendo Basilea en un pequeño Liverpool" y que no para de "pedir entradas para el partido, pero no las hay". Del Sevilla ha dicho que sabe "lo que hay que saber" y que están "preparados" para enfrentarse a un rival "fortísimo, que juega muy bien, defiende bien y ataca muy bien". "Mi colega -Unai Emery- hace un trabajo magnífico y tengo el máximo respeto por el Sevilla, pero no hemos llegado a la final porque sí. Estamos preparados", ha argumentado. "Desde hace semanas todos nos preguntan por este partido", ha añadido Klopp, quien ha insistido en que están "preparados" y en que quiere que "todos lo sientan así".

Klopp ha apuntado que llegar a la final "es un premio a los momentos difíciles que se han pasado" y ha apuntado sobre su incidente con el entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, en las semifinales de este torneo, que se le olvidó y que no fue "demasiado importante". "Emery también es una persona muy intensa, pero no creo que haya problemas. Cada uno busca lo mejor para su equipo", ha relatado el alemán.

El preparador del conjunto inglés ha señalado que no quiere destacar a ningún jugador del Sevilla porque "son muchos buenos y todos los sabéis" y que el rival "será fuerte" si su equipo les deja jugar. También ha destacado al fútbol español y ha afirmado que cree que "es el mejor país futbolísticamente hablado. Tienen grandes ojeadores, entrenadores, una buena formación de los jugadores y muchísimos jugadores del máximo nivel". Klopp ha añadido que "muchos jugadores latinoamericanos quieren estar en España por el idioma y porque su adaptación es mejor", por lo que ha considerado que el fútbol español está "en estos momentos al máximo nivel y los demás lo que tienen que hacer es mejorar".