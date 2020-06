Jordi Alba: "No tengo ni idea de si Neymar va a seguir"

El jugador del FC Barcelona Jordi Alba ha reconocido que no tiene "ni idea" de si Neymar va a seguir en el club o si va a marcharse al Paris Saint-Germain este verano, añadiendo que él no tiene que "convencer a nadie" para que continúe en "el mejor club del mundo", donde sí que ve "muy feliz" al brasileño.

"Está claro que me gustaría tenerle siempre, como a todo el equipo, tenemos buen equipo en lo futbolístico, pero también en lo humano. Hasta que se demuestre lo contrario, Ney se quiere quedar. No tengo ni idea de si va a seguir o no, pero aquí está muy feliz", apuntó Alba.

El lateral explicó que él habla "de otras cosas" con su compañero, y no de su futuro. "Fuera del vestuario se hablan muchas cosas, pero al final cada uno sabe lo que quiere y no soy nadie para intentar convecer a nadie, no estoy en la cabeza de ningún compañero. Cada uno tiene sus decisiones y sus sentimientos", subrayó.

En cualquier caso, dejó claro que él no debe "convencer a nadie" porque considera el Barça "el mejor club del mundo". "Para mí es muy fácil, pero cada uno tiene su opinión y son todas muy respetables. Estamos hablando de suposiciones y nada más. Sigue siendo jugador del Barça y esperamos tenerle muchos más años", deseó.

Además, Alba reconoció que Neymar "es uno de los mejores jugadores del mundo y es normal que se haya tanto revuelo" sobre su futuro. "Estáis todos muy expectantes, pero no puedo decir nada. No sé lo que han hablado Piqué y Neymar. No sé si es una broma, espero que no", añadió sobre la comentada foto colgada por el central en redes sociales junto con el texto 'Se queda'.