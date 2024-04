Íñigo Martínez se encara con un menor que le había insultado: "No vayas de chulo"

Increíble la secuencia que se ha vivido este lunes a la salida del entrenamiento del FC Barcelona. El defensa culé, Íñigo Martínez, se ha bajado de su coche y se ha dirigido hacia donde estaba un menor para encararse con él después de escuchar varios insultos por parte de este aficionado.

"La última vez que me llamas tonto... te aviso"

Un chico que estaba presenciando la escena lo ha grabado todo con su teléfono móvil. Así se ha dirigido el ex del Athletic al menor de edad que le había insultado: "La última vez que me llamas tú tonto, ¿me has oído? La última vez que me llamas tonto. La última vez que me insultas. Y tu amigo lo mismo. Te aviso... Y no vayas de chulo, porque me ca** en Dios", dijo Martínez muy enfadado.

En el vídeo, que ya ha corrido como la pólvora en las redes sociales, se puede ver al futbolista azulgrana fuera de sí: "La última vez que me llamas tonto, la última vez, la última...", repitió en varias ocasiones.

Polémica en redes sociales

El debate ya ha generado división en las diferentes plataformas acerca de la reacción de Íñigo Martínez, ¿debería haberse encarado con el aficionado o simplemente haberlo dejado pasar? La realidad es que es una escena que tarde o temprano 'tenía' que suceder ya que son varios los jóvenes que día sí y día también insultan y se meten con los jugadores con el objetivo de hacerse virales o conseguir precisamente una reacción como la que ha tenido el defensa vasco.

Otro 'incidente' con Cancelo

De momento, Íñigo Martínez no se ha pronunciado en redes sociales, si es que tiene pensado hacerlo en las próximas horas. No obstante, algo similar ocurrió con Joao Cancelo esta temporada, el lateral portugués llamó "pesados" a varios aficionados que le pidieron una fotografía, según cuenta el ex del City lo hacían todos los días: "Sois unos pesados, madre mía, todos los días aquí, no podemos parar todos los días", les dijo.

Jugó los 90 minutos ante Las Palmas

Por otra parte, el central de 32 años pudo disfrutar de los 90 minutos en la victoria del Barcelona ante Las Palmas en Montjuic este pasado sábado (1-0). El vasco está recuperando más protagonismo en las últimas semanas tras perderse varios partidos por una lesión que le mantuvo fuera de los terrenos de juego durante más de un mes.

El Barça pudo sumar los tres puntos esta jornada pero también lo hizo el Real Madrid, que sigue sin ceder y mantiene la ventaja de 8 puntos respecto a los culés y 10 con el Girona a falta de 8 partidos por disputarse. A los de Xavi, además de la difícil tarea de conquistar el título doméstico, les queda como gran objetivo el competir y llegar lo más lejos posible en la Champions League, torneo en el que se enfrentarán al PSG en los cuartos de final.

