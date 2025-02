Hansi Flick, sobre el comunicado del Real Madrid: "Ese no es nuestro estilo. Nosotros no ponemos excusas"

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, ha comparecido este miércoles en la previa del partido de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Valencia y, al ser preguntado por el comunicado del Real Madrid del pasado lunes poniendo en tela de juicio el sistema arbitral en España, ha aclarado que cuando fichó por el club ctalán ya dijo que no habría excusas de ningún tipo.

"Si soy honesto, no quiero hablar de esto. Ellos lo han hecho así, pero ese no es nuestro estilo. No es nuestra manera de hacer las cosas, yo no lo haría. Cada entrenador y club tiene algunos motivos para decir cosas. Somos humanos y cometemos errores. Y los árbitros tienen un trabajo muy duro y hay que cuidar de ellos, no es fácil la situación que tienen", señaló el técnico alemán en la sala de prensa.

Ante una segunda pregunta sobre la queja arbitral del Real Madrid, Hansi Flick aseguró que "no hay excusas" y que ese aspecto "no me gusta".

"Creo que lo he dicho. Cuando llegué dije que no hay excusas, quejas ni culpas. No me gusta. Tenemos que ganar nuestros partidos. Hemos perdido algunos, de forma inesperada, y es nuestra culpa. Vemos lo que podemos hacer. Estamos cerca, pero no está todo hecho. El domingo es un gran partido y hay que ganarlo, pero antes está el Valencia", indicó Flick.

Tras la derrota en el RCDE Stadium, donde el árbitro no expulsó al blanquiazul Carlos Romero por una dura entrada a Kylian Mbappé, el Real Madrid trasladó al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, y al Consejo Superior de Deportes (CSD) una reclamación formal por la que considera una "actuación escandalosa del arbitraje y del VAR".

En lo puramente deportivo, el técnico del Barcelona adelantó que Dani Olmo, ausente desde el 18 de enero por una sobrecarga muscular, estará disponible para medirse al Valencia en la Copa del Rey.

"Ya veremos si Olmo sale en la segunda mitad. Gavi no es una opción para mañana, según indica el protocolo. Está bien hacerlo así, el golpe fue duro", aclaró el alemán.

"(Dani Olmo) Ha demostrado en muchos partidos lo importante que es para nosotros. Es importante en el centro y en ataque, sabe cómo controlar el balón. Es importantísimo. Pero hay que cuidarle. Hay que hacer que siga jugando. Todo va de la carga que él tenga. Hay que saber cómo se siente y adaptarnos. No lo podemos tener en todos los partidos. Es importante para los próximos partidos", señaló Hansi Flick.

El entrenador alemán ha reconocido que podría realizar rotaciones en Mestalla teniendo en cuenta la carga de partidos.

"Jugamos a las 21:30 horas, lo que provocará que no regresemos hasta tarde. Después tenemos un partido en Sevilla el domingo y hay que pensar en los jugadores", aseveró Flick.

Respecto a Wojciech Szczesny, el entrenador alemán ha reconocido que "está claro que es el número uno" bajo palos por "su personalidad y estilo", aunque ha matizado que Iñaki Peña también es un gran portero.

"Sé que se compara a los porteros. Iñaki es fantástico. A Szczesny lo hemos elegido por su personalidad, y por su manera de hacer, estilo... ambos son geniales. También lo hacen bien los jóvenes. Tomamos una decisión y la seguimos. Decidimos lo mejor para el equipo", concluyó Flick.

