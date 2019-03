Guardiola: "Sé lo que pasará en los próximos meses si no ganamos la Champions"

El entrenador del Bayern de Múnich, Pep Guardiola, reconoció que tiene claro que "pasará" si su equipo cae eliminado de la Liga de Campeones y recalcó que no se fía de la Juventus pese a las bajas que pueda tener.

"Sé lo que pasará en los próximos meses si no ganamos. Obviamente sería duro para nosotros los primeros días si perdemos, pero queremos pasar a cuartos", aseguró Guardiola en rueda de prensa previa al partido.

En este sentido, aseguró que "nunca" tiene "miedo a un partido de la 'Champions'". "Soy un privilegiado por estar aquí. Es una gran batalla, una final para ambos. Acepto la presión de este rol", subrayó al respecto.

El entrenador catalán ironizó al decir que le habría "gustado ganar 0-5" en Turín, donde desperdiciaron un 0-2. "No fue así que tenemos que vivir con eso, pero no deberíamos mirar el resultado, debemos jugar nuestro partido y usar nuestras fortalezas y sus debilidades. No debemos únicamente atacar sino también defender bien", expresó.

"Lo que más admiro de la Juventus es cómo sabe defender"

De la Juventus, fue claro. "Lo que más admiro de ella es que, siendo un gran equipo, sabe defender como el más pequeño del mundo, con ocho o nueve detrás del balón. Ese es un gran talento, no me gusta, pero lo admiro", opinó sincero. "Esperan su momento porque saben cómo defender y cómo marcar goles. Después de la ida, mi admiración por ellos es mayor", remarcó.

"La 'Juve' es la 'Juve', no cuentan los jugadores que tenga sino su espíritu. Hernanes jugó un poco la ida, Chiellini no estaba, pero sé cual es la mentalidad de este equipo, le conozco y puede ganar. Espero un partido similar al de Turín, donde los pequeños detalles decidirán", añadió Guardiola.

El de Santpedor confirmó la duda de Arjen Robben. "No sé si puede jugar. Espero que pueda hacerlo, pero en este momento no lo sé", indicó, recalcando que "por la nieve" no pudieron entrenar "demasiado" y que el tramo final de la sesión se había vuelto "un poco peligrosa".