Guardiola, tras el Mundial de Clubes: "Me sentí como cuando ganamos el 'sextete' en el Barcelona"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha firmado un 2023 increíble con el conjunto citizen. Campeones de la Premier League, la FA Cup, la Champions League, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. El de Sampedor ha firmado su temporada más exitosa desde el 2009, cuando conquistó seis títulos con el Barcelona (Copa del Rey, Liga, Champions League, Supercopa de España, Supercopa de Europa y 'Mundialito'.

"Esto es un negocio en el que obtienes crédito cuando ganas, Si no ganas, no eres nada, cero; y lo que has hecho, al pasado va", valoró Guardiola antes de medirse al Everton este miércoles en la Premier y tras conquistar el Mundial de Clubes con el City.

"Por mucho que ganes, los demás quieren que fracases. Más que nunca. Me sentí como cuando ganamos el 'sextete' en el Barcelona. Es normal que no quieran que ganemos. En estos 14 o 15 años lo que hemos ganado, todos los títulos, es algo increíble", apuntó Guardiola.

"En el momento en que no ganes, te van a surgir dudas"

"La gente dice: 'Qué bien juegan, qué genio es...'. Pero nos dan crédito solo porque ganamos. No hay que mirar más allá de eso", señaló el técnico de los 'citizens'.

"En el momento en que no ganes, te van a surgir dudas en absolutamente todo. Pero eso es lo bueno. Está bien. Que vuelvan a dudar, veremos qué pasa. Ya lo dije antes cuando jugábamos increíblemente bien contra Crystal Palace, Liverpool y Tottenham pero no ganamos. Es una prueba real de que no les importa la forma en que jugamos. Si jugamos a los mejores niveles, bastante similar a estos últimos ocho años, y no ganamos, es 'desastre' y 'crisis'. Por supuesto que tenemos malos momentos, como ante el Aston Villa. ¿Pero cuál es el problema?", reflexionó Guardiola.

El entrenador catalán admitió que su actual equipo ha tenido que pasar un aprendizaje a base de derrotas para llegar a lo más alto.

"Le dije al equipo: la razón por la que estamos aquí no es Estambul, no es el Inter de Milán. La razón por la que estamos aquí es Mónaco, Liverpool, Tottenham, Lyon.... Es la final contra el Chelsea que perdimos y los últimos minutos contra el Madrid... Duele en ese momento, pero ahora no duele. Eso nos ayudó y nos sirvió para ganar al Inter de Milán. Es un proceso. Los grandes clubes están acostumbrados a eso, pero para nosotros fue nuevo, sentir que podemos hacerlo, creer que podemos ganar en todas partes, que podemos ganar", reconoció Guardiola sobre lo que les dijo a sus jugadores antes de la final ante el Fluminense.

"Los demás pueden jugar mejor, así que tenemos que aceptarlo y seguir adelante. La realidad es que estamos contentos, pero nos están esperando a la vuelta de la esquina", concluyó Guardiola.