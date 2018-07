Griezmann: "Diego Costa es mi '9', estoy muy agradecido al Atlético por traerle"

El delantero francés Antoine Griezmann ha dicho sentirse "encantado" a las órdenes de Diego Pablo Simeone, su entrenador en el Atlético de Madrid al que tiene "mucho cariño" porque le ha hecho "crecer a nivel personal y profesional" durante las cuatro temporadas que llevan trabajando juntos.

"El 'Cholo' me hizo crecer a nivel personal y profesional. Estoy encantado con él, le debo mucho y le tengo mucho cariño. Sé que siempre me va a pedir el máximo y yo siempre voy a estar ahí para ayudarle y para hacerle ganar partidos. Aprendes mucho con él. Creo que a nivel táctico, a nivel defensivo es el mejor del mundo. Lo puedes ver cada año y es una alegría poder trabajar con él. Busca los defectos de cada uno, intenta mejorarlos y te hace un jugador más completo", alabó Griezmann en declaraciones a 'uefa.com'.

Rendido al 'Cholo'

En este sentido, el galo resaltó que "los que está haciendo el 'Cholo' para este club es histórico" y añadió que le "recuerda un poco a Ferguson y lo que hizo en el Manchester United". "Ojalá tenga esa carrera porque se lo merece y lleva al equipo donde él quiere, a lo máximo, entre los 'tops' del mundo. Gracias a él estamos allí", dijo.

Además, Griezmann también alabó a un Diego Costa que le "ayuda mucho" sobre el césped. "Me da mucho espacio entre la defensa y los medios, sé que me la va a pedir en profundidad. Es mi '9' e intento meterle balones en buenas condiciones. No llevamos mucho juntos, pero nos encontramos bien. A veces se nota que nos quedan cosas por mejorar porque llevamos poco juntos, pero estoy muy agradecido al club por haberle traído y al 'Cholo' también", deslizó.

Una final en 'casa'

En cuanto a la final de Liga Europa, que su equipo disputará este miércoles ante el Olympique de Marsella, el atacante reconoció que para él supondría "ganar el primer título importante". "Gané la Supercopa de España y ahora tengo la oportunidad de ganar la Europa League para así empezar. Tengo muchas ganas para hacer todo lo posible para ayudar a los compañeros. Para el club es un trofeo muy importante y es una forma de demostrar que siempre estamos ahí para pelear con los mejores", analizó, mostrando sus "muchas ganas de que llegue el partido".

"Es algo muy bonito, en Lyon, a 45 minutos de mi ciudad. Habrá mucha gente de mi familia y ojalá pueda ser una final feliz", deseó, agregando que "será algo normal" jugar contra varios compañeros de la selección francesa. "He jugado contra Lacazette, que es uno de mis mejores amigos, al final en la acción se olvida quién está en frente. Payet, Thauvin y Rami están haciendo una temporada excelente, les queda un partido para entrar en la historia del fútbol francés y tendrán muchas ganas", concluyó.