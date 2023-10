La gran incógnita de la muerte de Álvaro Prieto: ¿por qué se subió al techo del tren y tocó la catenaria?

Álvaro Prietohabría muerto electrocutado el mismo día de su desaparición. Según el informe preliminar de la autopsia, el cadáver presenta signos compatibles con una descarga eléctrica, como las quemaduras en las manos. Asimismo, las cámaras de vigilancia de una gasolinera cercana a la zona de talleres de la estación de Santa Justa, en Sevilla, muestran a Álvaro en el techo del tren agarrando la catenaria, donde finalmente se electrocutó.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ya ha confirmado asimismo en Canal Sur que Álvaro Prieto pudo morir electrocutado al tocar la catenaria que suministra la corriente eléctrica a los vagones. El cadáver de Álvaro Prieto fue finalmente encontrado este lunes en el acople de dos vagones de tren.

Álvaro, de 18 años, estaba desaparecido desde el pasado jueves 12 de octubre, cuando fue visto por última vez en los alrededores de la estación, donde fue captado por las cámaras de seguridad de la Avenida Kansas City de Sevilla.

Según fuentes de la investigación, el joven había acudido a la estación sevillana tras haber pasado la noche en una discoteca junto a un amigo con la idea de coger un tren que le llevara de vuelta a Córdoba, algo que no pudo hacer. Parece que Álvaro tuvo problemas con el billete tras quedarse sin batería en el móvil, por lo que los operarios de Renfe le impidieron subir al convoy.

Justo el pasado domingo la Policía Nacional y la Unidad Militar de Emergencias habían llevado a cabo un operativo en el entorno de la estación de tren de Santa Justa, el último sitio donde se había visto con vida al futbolista juvenil del Córdoba. Rastrearon sin éxito con perros especializados una zona de vías férreas cercanas a la estación; estaba previsto perimetrar la zona de talleres el lunes y por eso no hallaron el cuerpo.

Finalmente, fue un reportero de Televisión Española el que grabó las imágenes de su cadáver atrapado entre los vagones de un tren en marcha.

Tras localizarse el cadáver, Renfe emitió un comunicado en el que aseguraba que el convoy estaba fuera de servicio desde hace varias semanas ya que estaba averiado: "El tren donde ha sido encontrado el cadáver del joven desaparecido se encontraba sin prestar servicio desde hace semanas. Estaba averiado y durante estos días no ha realizado ningún movimiento ni ha sido sometido a ninguna revisión ni mantenimiento. El tren se encontraba estacionado en una vía de apartado del centro de tratamiento técnico de Santa Justa y no se había movido desde el pasado 24 de agosto. En el día de hoy, ese tren estaba realizando una maniobra interna sin prestar servicio de viajeros. Renfe se ha puesto a disposición de la policía para facilitar todos los datos necesarios para la investigación".

Dudas por resolver

Ahora es la policía la que tendrá que seguir con la investigación para aclarar lo que le sucedió a Álvaro Prieto. Hoy conoceremos el resultado definitivo de la autopsia al jugador del Córdoba y estudiante de ingeniería. Y es que aún quedan muchas dudas por resolver en este caso: ¿Qué llevó a Álvaro Prieto a ir hasta un tren aparcado en las cocheras de Renfe alejado de la estación de Santa Justa en Sevilla? ¿Por qué subió encima de los vagones? ¿Por qué el tren estaba conectado a la red a pesar de estar fuera de servicio desde agosto? Y lo más importante: ¿cómo acabó el joven en ese estrecho hueco entre dos vagones?

¿Y por qué no pidió ayuda para cargar el móvil? El delegado del Gobierno ha asegurado que Prieto "no quiso aceptar la ayuda" que se le ofreció para que pudiera cargar el móvil, que se había quedado sin batería. "Se le ofrece la oportunidad pero no accede. No sabemos la razón ni el motivo", ha apostillado.

Gracias a la autopsia conoceremos la causa exacta de la muerte, por dónde entró y salió la corriente eléctrica, las lesiones que tenía (si era premortales o postmortales), así como los análisis toxicológicos que se hacen a todos los fallecidos por muerte violenta. La autopsia se le hará a primera hora de la mañana en el anatómico forense de Sevilla y puede posteriormente el cuerpo se traslade a Córdoba.