La FIFA investiga al seleccionador de Zambia por presunto abuso sexual a una de sus jugadoras durante el Mundial

Continúa el escándalo relacionado con la selección femenina de Zambia. La FIFA está investigando nuevas acusaciones de acoso sexual del seleccionador del país africano Bruce Mwape. Por su parte, desde la Asociación de Fútbol de Zambia señalaron que no han recibido ninguna queja y que está "sorprendida" por lo sucedido.

"La FIFA se toma muy en serio cualquier acusación de mala conducta y tiene un proceso claro para cualquier persona en el fútbol que quiera denunciar un incidente", destacó un portavoz del ente rector del fútbol mundial sin dar más detalles.

Por otro lado, el diario británico 'The Guardian' informó de que el seleccionador Bruce Mwape había restregado sus manos sobre el pecho de una jugadora durante un entrenamiento del combinado africano, ya eliminado de la Copa del Mundo.

"Ha sido una sorpresa para nosotros"

No obstante, la Asociación de Fútbol de Zambia aseguró que "no ha recibido ninguna queja de ninguna de las jugadoras o miembros de la delegación que ha viajado al Mundial". Y añadió lo siguiente: "Por lo tanto, ha sido una sorpresa para nosotros escuchar acerca de tal supuesta mala conducta del seleccionador", indicó en un comunicado. "Todas las sesiones de entrenamiento han sido grabadas por la FAZ y no se ven tales imágenes como las anunciadas por 'The Guardian'. Además, un equipo de FIFA adjunto al combinado de Zambia en el Mundial ha estado presente en todas las sesiones".

La federación zambiana recalcó que mantiene "los más altos estándares de integridad y transparencia" y que "siempre demanda inquebrantables conductas éticas de jugadores y oficiales dentro y fuera del terreno de juego". Y concluye con lo siguiente: "Por lo tanto, no dudaríamos en tomar medidas disciplinarias y actuaríamos ante cualquier mala conducta una vez que recibamos una queja oficial o cuando se presente pruebas pertenecientes al presunto incidente", sentenció.

No es la primera vez que el nombre de Mwape suena por conducta sexual inapropiada. Cuando Zambia aterrizó en el Mundial -y antes del estreno ante Japón- el técnico se negó a responder cuando se le preguntó sobre anteriores denuncias de abuso. En caso de demostrarse su culpabilidad, Mwape se enfrenta a una sanción de por vida. Zambia ya ha regresado a su país tras caer eliminada de la Copa Mundial y quedar tercera de su grupo.