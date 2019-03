Emery: "Tenemos urgencias que solucionar inmediatamente"

El entrenador del Sevilla FC, Unai Emery, ha reconocido que debido a la última derrota ante el Las Palmas tienen "urgencias" que solucionar de inmediato pues suman únicamente 2 de los primeros 15 puntos en juego en la Liga BBVA, una situación insólita y nueva para el técnico que quiere revertir cuanto antes.

"Las urgencias las tenemos ya, sumar 2 de 15 es algo que no he vivido anteriormente. Es una urgencia mañana, no podemos pensar más allá. Todo es acelerar las necesidades que tenemos en el partido de mañana. Debe ser una autoexigencia en la que los jugadores deben dar el máximo", manifestó en rueda de prensa.

Reconoció, en este sentido, que la situación les hace estar "incómodos" a todos. "Pero cuando ofrezcamos cosas a la afición, ella estará con nosotros. Esa será nuestra puesta a punto, dar lo máximo mañana, argumentar la intención, dar juego, muestras de solidez y empaque... y con todo ello vendrá la unión", auguró.

"Una victoria nos daría aire y la autoestima que el equipo ahora mismo no la recoge por las circunstancias. Ese empuje lo necesitamos. Y mañana es el día. El fútbol tiene una cara buena y otra cara mala. Hemos vivido la cara buena por mucho tiempo, y ahora estamos viendo la mala, pero queremos salir adelante", se sinceró.

Emery quiere que su equipo sea capaz de recuperarse y hacerlo con una dosis "altísima de trabajo y con acierto". "Hemos tenido la capacidad de estar todos juntos en los momentos difíciles, y es el momento de apelar y agarrarse a esas situaciones de trabajo, acierto y unión para que nos haga ser mejores de lo que estamos siendo", señaló.

"Los temas afectan, pero si no me dan una patada para que me levante desde el club, me la doy yo. Hay que levantarse cuanto antes. A la vez de analizar hay que mantener cierta firmeza y el equipo la tiene. Hay que saber equilibrar los momentos buenos, para cuando lleguen los malos", reconoció sobre su situación en el cargo.

Y es que confianza no les falta para salir adelante. "El equipo está concienciado, responsabilizado y, a la vez, buscando soluciones, poniendo las cosas positivas encima de la mesa, para trasladarlas mañana. Necesitamos los tres puntos, de toda nuestra fuerza, de la afición, y sabemos que todos unidos somos más fuertes y sacamos los argumentos más positivos. El equipo tiene esa capacidad y está convencido de hacerlo", aseguró.

"Hay cosas que mejorar, que se están trabajando y que, cuando acompañe el acierto, se irán clarificando. Los resultados llegarán. Cada partido es una oportunidad y no han estado acompañadas de resultados, pero mañana tenemos otra. Y la acogemos con agrado porque queremos revertir cuanto antes la situación", reiteró al respecto.

Además, apuesta por la mentalidad de sus jugadores. "He aprendido aquí que, además del trabajo, se necesita acierto. Y estamos en su búsqueda. El trabajo no cesa, el estar juntos no cesa... Y necesitamos que todo eso venga acompañado del acierto, para poder confirmar que estamos en la buena dirección", apostilló.