La dura revelación de Alba Silva sobre los resultados clínicos de Sergio Rico

Alba Silva ha reaparecido en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y ha dado la última hora sobre el estado de salud de su marido, Sergio Rico. La semana pasada conocíamos que le habían vuelto a sedar y hoy, su mujer nos ha confirmado que todo permanece igual.

"Esta semana es muy importante, así que estamos un poco expectantes a ver cómo evoluciona todo"

Sergio está "más o menos igual", cuenta Alba Silva. "Esta semana es muy importante, así que estamos un poco expectantes a ver cómo evoluciona todo", ha desvelado la periodista e influencer.

Alba ha confirmado a Europa Press que "le están haciendo pruebas todo el tiempo, se están ocupando de él muchísimo y bueno, la verdad es que confiamos al cien por cien en los profesionales". La familia aguarda con ansias a que acaben todas las pruebas que tienen que realizarle esta semana y que los resultados sean positivos para superar este calvario.

Por ahora, los resultados están yendo "algunos bien" y otros "menos bien": "Todo altibajos". Con los nuevos resultados "se verán muchas cositas, que tienen que salir bien". Eso sí, la familia sigue pendiente del estado del portero y Silva no se separa de él en el hospital: "Hasta que sea no sea nada definitivo no te puedo decir nada más".

La mujer del jugador intenta ser positiva: "La esperanza es lo que tengo desde el primer día, no me cabe duda de que esto va a salir bien". Alba Silva, mujer del guardameta, ya adelantó este martes que el estado del cancerbero seguía igual, sin novedades. "Sigue todo un poco igual. No tengo muchas noticias", aseguraba Alba Silva al abandonar el hospital.

No se volverán a emitir comunicados

El portero del PSG sigue sedado y en estado grave tras 17 días ingresado en la UCI del hospital Virgen del Rocío de Sevilla. El último parte médico del centro hospitalario sevillano confirma que el guardameta sigue sedado y en estado grave tras ser coceado por un caballo el pasado 28 de mayo en la romería de El Rocío (Huelva).

"Sergio Rico continúa bajo los efectos de la sedación, con vigilancia estrecha y monitorización, siendo atendido por el equipo de Medicina Intensiva en consenso con otros especialistas de forma multidisciplinar", ha informado el hospital Virgen del Rocío de Sevilla en un comunicado.

El hospital sevillano ha informado también que, a petición de la familia de Sergio Rico, no se volverá a emitir un comunicado con el estado de salud del portero del PSG, a no ser que haya novedades significativas.