Los dardos de Ramos a Cristiano Ronaldo: "Siempre nos hemos sentido como una familia"

La gala de premios a los mejores jugadores de la última edición de la UEFA Champions League y al mejor jugador del año UEFA dejaron muchas alegrías en la parroquia madridista.

El conjunto blanco monopolizó la entrega de premios, ya que todos los premios fueron para jugadores del Real Madrid. Keylor Navas se proclamó mejor portero de la competición, Sergio Ramos fue el mejor defensa, Modric se llevó el premio a mejor centrocampista y Cristiano Ronaldo fue el mejor delantero.

Además, Luka Modric consiguió otro premio, el de Mejor Jugador UEFA 2018, un premio que muchos pensaban que iba a ser para Cristiano Ronaldo.

Sergio Ramos habló sobre Cristiano Ronaldo cuando recibió su premio a mejor defensa. "En el Real Madrid siempre nos hemos sentido como una familia", dijo en alusión a las declaraciones de Cristiano Ronaldo en su llegada a la Juventus de Turín.

Posteriormente, al ser preguntado por la ausencia de su excompañero en la gala, Ramos volvió a referirse al portugués: "Cristiano no ha querido venir, es decisión suya. Que haga lo que quiera".

Aún así, el defensa del Real Madrid no cree que "Cris no se alegre de que lo gane Modric. Se puede mosquear por no ganarlo él, pero porque lo gane un compañero lo dudo muchísimo".

También habló del reto de ganar por cuarto año consecutivo la Champions, algo que ve "muy complicado" pese a que el Real Madrid "ya sabe el camino para llegar hasta la final y tiene un plus por ser en el Wanda. Ojalá podamos hacer un buen papel, pero con mucha humildad".